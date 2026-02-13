Lokalstrateg till Värmdö kommun
2026-02-13
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi söker nu en analytisk, strukturerad och engagerad lokalstrateg till ekonomiavdelningen.
Här får du en central och rådgivande roll inom kommunens strategiska lokalförsörjning.
Om verksamheten
Tjänsten är placerad på Ekonomiavdelningen som tillhör Kommunledningskontoret. Du rapporterar direkt till Ekonomichefen. Här får du arbeta brett, strategiskt och med stor påverkan på samhällsutvecklingen i Värmdö. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ditt uppdrag
Som lokalstrateg samordnar du kommunens strategiska lokalförsörjningsarbete och utvecklar lokalförsörjningsprocessen. Du arbetar ur ett helhetsperspektiv och deltar i planering i tidiga skeden där du bidrar med långsiktighet, samordning och överblick.
I nära samarbete med kommunens verksamheter fungerar du som processtöd vid lokalanskaffning, avveckling och förändringar. Du har också tät dialog med ledning och fastighetsorganisationen i utvecklingen av kommunens verksamhetslokaler.
Din roll innebär att:
• sammanställa, analysera och kvalitetssäkra verksamheternas lokalplaner
• ta fram utredningar och förstudier på uppdrag av kommunledningen
• bereda ärenden inför beslut
• säkerställa att kommunens lokalförsörjning är långsiktigt hållbar och välkoordinerad
Detta är en chefsnära, rådgivande och strategiskt viktig funktion där du är en drivande part i utvecklingen av framtidens lokaler.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla lokalförsörjningsprocessen
• Bevaka och säkerställa att processen följs inom hela förvaltningen
• Utveckla arbetssätt och processer
• Samordna kommunens övergripande lokalförsörjningsplan
• Stödja lokalsamordnare i deras arbete med lokalbehovsplaner och behovsutredningar
• Sammankalla och leda relevanta forum: lokalsamordnare, fastighetsförvaltare, operativt forum och strategiskt forum
Utredningar och projekt
• Agera beställare av utredningar beslutade av kommunstyrelsen
• Delta i styrgrupper och säkerställa att mål, syfte och budget följs i förprojekt och utredningar
• Ansvara för utredningar där lokalbehov kan lösas genom samlokalisering, inhyrning eller anpassning - inklusive projektledning i dessa delar
Lokalförsörjning och hyresfrågor
• Arbeta med hyresmodellen - justering, utveckling och uppdatering
• Hantera hyresfil och lokalkompensation från 2027 kopplat till ökade lokalkostnader
• Samordna all inhyrning och uppsägning av lokaler, internt och externt
Styrning, rutiner och samverkan
• Förvalta tillämpningsrutiner för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
• Vara motpart till projektledare i detaljplaneprocesser för att säkerställa att behov av verksamhetslokaler lyfts
• Delta i övriga lokalrelaterade grupper och forum, exempelvis bostadsförsörjningsarbete
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
• tänker strategiskt och långsiktigt
• har hög integritet
• har lätt att samarbeta med människor från olika delar av en organisation
• har förmåga att strukturera och planera ditt arbete självständigt
• är lyhörd, relationsskapande och lösningsorienterad
Dina personliga egenskaper
Integritet
Självständighet
Samarbetsförmåga
Strategisk
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. För denna tjänst kommer bakgrundskontroller att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Ansökan urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så välkommen att inkomma med ansökan så snart som möjligt.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
