Lokalstrateg till Region Kronoberg
Region Kronoberg, Regionservice / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-01-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionservice i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens vårdmiljöer i Region Kronoberg?
Programkontor är en vägledande och sammanhållande funktion som arbetar för att Region Kronobergs verksamheter ska ha ändamålsenliga lokaler som stödjer både nuvarande och framtida arbetssätt. Vi genomför strategisk planering tillsammans med berörda verksamheter, initierar förstudier, analyserar och tar fram kvalificerade beslutsunderlag och presenterar sedan dessa för ledningsgrupper och politiska instanser.
Just nu står vi inför flera spännande uppdrag - utvecklingen av Växjö sjukhus och Ljungby sjukhus, men även lokaler för exempelvis rättspsykiatri, primärvård och tandvård. För att lösa uppdraget behöver vi nu stärka vårt lag med två lokalstrateger. Är du en av dem?
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Uppdraget som lokalstrateg innebär strategiskt arbete med att planera och utveckla lokaler för vårdens verksamheter. Fokus ligger på att skapa långsiktigt hållbara lösningar som stödjer både verksamheternas behov och regionens övergripande strategier.
I din roll som lokalstrateg arbetar du med någon eller några av följande arbetsuppgifter:
* Övergripande samordning av små och medelstora byggprojekt, där Programkontoret är intern beställare till Regionfastigheter.
* Framtagande av koncept, nyckeltal och strategier för dimensionering av Region Kronobergs lokaler.
* Utveckling av lokalförsörjningsplaner för vårdens verksamheter, initialt med fokus på sjukhusvård vilket är en central del i planeringen av nya sjukhusbyggnader.
* Tillsammans med övriga stödfunktioner ta fram kvalificerat beslutsunderlag till högre tjänstemän och politiker inför exempelvis större fastighetsinvesteringar.Kvalifikationer
För tjänsten krävs högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis vårdyrken, samhällsplanering, byggnadsarkitektur eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av strategiskt arbete med lokalförsörjning är meriterande, särskilt inom offentlig verksamhet.
Rollen som lokalstrateg innebär att arbeta både analytiskt och strategiskt, med förmåga att omsätta analyser till konkreta planeringsförslag. Arbetet sker tvärfunktionellt och i nära samverkan med regionens olika verksamheter, vilket ställer krav på god analytisk förmåga, samarbete och tydlig kommunikation med fokus på gemensamma mål.
Det är viktigt att ha ett strukturerat arbetssätt och kunna planera och organisera uppgifter samt följa etablerade processer. Rollen kräver också trygghet i yrkesrollen och förmåga att agera med integritet och tydlighet i komplexa situationer, samtidigt som ett respektfullt och lösningsorienterat förhållningssätt bibehålls.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer den 10 & 11 februari
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 949/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
HR-konsult
Rebecka Mattsson 0470-54 28 29 Jobbnummer
9677448