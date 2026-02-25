Lokalstrateg till Alingsås kommun
2026-02-25
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fler än 180 medarbetare med infrastruktur och miljöskydd i vår kommun. Vi ansvarar för planering och drift av byggnadsprojekt, gatunät, parkeringsplatser, allmänna platser, parker, avfallshantering samt reningsverk och vattenverk. Vårt ansvarsområde inkluderar även trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och en för invånarna i övrigt god miljö, samt myndighetsutövning utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen där tillsyn och förebyggande arbete står i fokus.
Nu söker vi en lokalstrateg med övergripande ansvar för kommunens strategiska lokalförsörjning. Uppdraget syftar till att säkerställa att kommunens verksamheter har tillgång till ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att det befintliga fastighetsbeståndet nyttjas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Publiceringsdatum2026-02-25
Som lokalstrateg ansvarar du för att leda och utveckla kommunens lokalförsörjningsarbete i nära samverkan med förvaltningar, samhällsplanerare och det kommunala fastighetsbolaget.
I uppdraget ingår att:
* Ansvara för framtagande och samordning av kommunens övergripande lokalförsörjningsplanering.
* Medverka i och utveckla kommunens lokalförsörjningsprocess så att verksamheternas behov tidigt integreras i samhällsbyggnadsprocessen.
* Leda forum för hantering av kort- och långsiktiga lokalbehov tillsammans med lokalansvariga i förvaltningarna.
* Bereda lokalärenden inför beslut på olika nivåer samt stödja styrgruppers arbete med prioritering av förstudier och lokalprojekt.
* Representera verksamheten/hyresgästen i större kommunövergripande lokalprojekt och säkerställa att kommunens riktlinjer och policys avseende exempelvis tillgänglighet, säkerhet och miljö efterlevs.
* Ge stöd och rådgivning till förvaltningarna i frågor som rör lokalplanering, beställningar, hyresavtal, gränsdragningsfrågor och dialog med fastighetsägare.
* Ansvara för omvärldsbevakning inom området och bidra till utveckling av effektiva, flexibla och hållbara lokallösningar.
* Tillsammans med samhällsplanerare arbeta med kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplanering.
Arbetet utgår från målsättningen att kommunen ska ha rätt typ av lokaler, rätt placerade, till rätt kostnad och färdigställda i rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis samhällsplanering, fastighetsekonomi, bygg, teknik eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Flerårig erfarenhet av strategiskt arbete inom lokalförsörjning, fastighetsutveckling, samhällsbyggnad eller liknande område.
* God ekonomisk förståelse och erfarenhet av att analysera och bedöma lokalkostnader ur ett helhetsperspektiv.
* Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och långsiktigt.
* God samarbetsförmåga samt erfarenhet av att leda dialoger och forum med flera intressenter.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Erfarenhet från politiskt styrd organisation och B-körkortär meriterande.
Vem du är som person:
För att lyckas i rollen behöver du vara strategisk, drivande och ha en helhetssyn. Du är lyhörd, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer i en komplex organisation. Du kan väga samman verksamhetsmässiga, ekonomiska och samhällsplaneringsmässiga perspektiv i dina bedömningar.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
