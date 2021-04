Lokalstrateg med projektledarerfarenhet - Säkerhetspolisen - Byggjobb i Stockholm

Säkerhetspolisen / Byggjobb / Stockholm2021-04-15Säkerhetspolisen söker nu en lokalstrateg med kunskap och erfarenhet av projektledning och arbetsplatsfrågor som tillsammans med kompetenta kollegor inom fastighet vill arbeta med samordning av myndighetens lokalbehov.Ort: StockholmSista dag att ansöka är 2021-05-13Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag.Ditt uppdragI rollen som lokalstrateg har du ett övergripande ansvar för att myndighetens strategiska lokalförsörjningsplan är uppdaterad och används som ett verktyg för att nå enhetens mål. Du kommer fungera som projektledare rörande lokalbehovsanpassningar och arbeta med samordning och planering av interna flyttar.Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att du identifierar, utreder och analyserar behov och arbetar utifrån givna förutsättningar för ett optimerat utnyttjande av lokaler. Du kommer även att ha ett visst erfarenhetsutbyte med samverkande myndigheter. Du är påläst och håller dig uppdaterad kring lagar, regelverk och styrdokument inom ditt kompetensområde och genom omvärldsbevakning ser du till att myndighetens lokaler utvecklas ändamålsenligt och i takt med tiden.Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm men resor inom Sverige förekommer.Din kompetensTill den här rollen söker vi dig som har akademisk utbildning inom fastighet, ekonomi eller projektledning alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har erfarenhet av projektledning, utvecklings-/förändringsarbete och minst tre års erfarenhet av lokal- och arbetsplatsfrågor.Vi vill att du tidigare har arbetat med lokalförsörjning på strategisk nivå och har erfarenhet av hyresavtal och fastighetsekonomi. Du har goda IT-kunskaper och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. Tjänsten kräver B-körkort.Det är meriterande om du har utbildning inom Facility Management och erfarenhet av lokalförsörjningsprocesser. Vi värdesätter erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet och/eller statlig verksamhet liksom erfarenhet av lokalförsörjningsprogram/system.Dina egenskaperVi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som tar egna initiativ och trivs i en roll där du självständigt driver ditt arbete framåt. Du har en strategisk blick, är professionell och ser den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang där helheten kommer först.I rollen kommer du ha många kontaktytor, både internt och externt, och det är viktigt att du samarbetar på ett lyhört sätt. Du har förmågan att skapa och upprätthålla professionella och förtroendefulla relationer där uppdragsgivare och service står i fokus. Som person behöver du vara analytisk, arbeta strukturerat och ha förmåga att prioritera rätt frågor. Vi förutsätter ett högt säkerhetsmedvetande.AnställningsvillkorTillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.2021-04-15Vill du veta mer om våra roller inom IT och teknik är du välkommen att ringa på tfn 010-568 94 50. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast 2021-05-13.Sista dag att ansöka är 2021-05-13SäkerhetspolisenBolstomtavägen 217169 Solna5694355