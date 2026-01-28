Lokalstrateg för hållbar kontorsutveckling
2026-01-28
Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Vi söker Dig som kan ta en strategisk roll i vårt fastighetsteam och arbeta med kontorsutveckling ur ett hållbarhets- säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Om Du är en serviceinriktad person som på ett professionellt och engagerat sätt tar dig an frågor som varierar mellan allt från trivsel till fysiskt skalskydd på kontoren, och som samarbetar för helhetens bästa kan du vara rätt person för oss.
Som lokalstrateg blir du en del av Serviceenhetens fastighetsteam, som både ansvarar för fastighetsfrågorna på båda våra kontor (Stockholm och Östersund) och för myndighetens interna miljö- och jämställdhetssamordning. Serviceenheten omfattar även teamen för intern service och kundtjänst och har totalt 15 medarbetare varav 3 ingår fastighetsteamet, som vi nu utökar med ytterligare en person. Arbetsuppgifterna för den här tjänsten har närmaste tiden fokus på Stockholmskontoret, men du kommer att vara del av och en resurs för hela teamet som har helhetsperspektivet för båda våra kontor, och du kan vid behov få hjälpa till inom något av enhetens övriga områden.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i vårt fastighetsteam, där du i en strategisk roll driver arbetet med kontorsutveckling och fastighetsförsörjning med koppling till hållbarhet, flexibilitet, säkerhet och service. Du kommer att delta i ett pågående förändringsarbete där vi gör anpassningar både i arbetssätt och i fysisk utformning utifrån vårt uppdrag som beredskapsmyndighet. Vi står inför flera upphandlingar och avtalsförnyelser kopplat till såväl säkerhet som servicefunktioner på båda våra kontor (Stockholm och Östersund). I delar av det arbetet kommer du att ha en projektledande roll med ansvar för kravställning, förhandling och avtalsuppföljning, medan du i andra delar samverkar med kollegor och externa kontakter som bollplank och sakkunnig.
I uppdraget ingår att arbeta med våra lång- och kortsiktiga lokalbehov för att tillmötesgå verksamhetens och medarbetarnas behov för så ändamålsenliga och attraktiva lokaler som möjligt. Du kommer att sammanställa statistik och bereda underlag för beslut, för vilket du använder nyckeltal, analyser, omvärldsbevakning och har ett hållbarhetsperspektiv.
Till arbetsuppgifterna hör även att verka för god arbetsmiljö, trivsel och bevaka frågor som är viktiga för att främja en god social samvaro och kontorsnärvaro. Du kommer att involveras i ett kontorsutbytesprojekt som vi bedriver tillsamammans med andra myndigheter och därigenom ingå i ett brett kontaktnät med kollegor på andra orter och i andra myndigheter.
Din kompetens
Krav för anställningen
• Akademisk utbildning, gärna med inriktning mot fastighet, samhällsbyggnad eller liknande
• Erfarenhet av arbete inom kontorsdrift, lokalstrategi eller motsvarande
• Erfarenhet av projektledarskap (inom ex. lokaler, bygg, service)
• God kunskap om LOU samt erfarenhet av att genomföra offentlig upphandling
• Kunskap och erfarenhet av avtalsförhandling -förvaltning och -uppföljning
• Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsfrågor kopplat till lokaler
• Erfarenhet av liknande arbete på beredskapsmyndighet
• Erfarenhet av att arbeta med statistik, nyckeltal och analys kopplat till lokaler
• Ytterligare specifika kunskaper inom: fysiskt skalskydd, larm och inpassering, bevakning, brand, ventilation, energiförsörjning, facility management, inredning, direkt miljöpåverkan, hållbarhet, eller annan kompetens med tydlig relevans och koppling till de beskrivna arbetsuppgifterna ovan.
I rollen ingår många kontaktytor både internt och externt och du behöver vara duktig på att kommunicera, bygga nätverk och samarbeta. Du ska tycka om att jobba i ett team där vi stämmer av med varandra och tar ansvar för att inkludera och hålla varandra uppdaterade på ny information. Samtidigt ska du ta eget ansvar för att driva och leda de processer som ligger inom dina specifikt utpekade arbetsuppgifter. Här är det viktigt att du är analytisk, har lätt för att se helhetsperspektiv och en förmåga att arbeta strategiskt.
Du bör ha ett stort utvecklingsintresse och kunna omsätta idéer i realistiska förslag och praktiska lösningar. För att kunna bidra i vårt utvecklingsarbete behöver du vara ansvarstagande och drivande på ett sådant sätt att du kan anta arbetsuppgifter och se till att genomföra dem från start till mål.
Du är administrativt lagd, och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
För att trivas i den här rollen behöver du uppskatta variationen av arbetsuppgifter, från att värna om trivseln och det sociala till att bevaka efterlevnad av regler och säkerhetsperspektiv i våra kontorsmiljöer.
Vidare, på Serviceenheten värdesätter och förväntar vi oss en nyfiken inställning och ett positivt, hjälpsamt bemötande.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning är ett krav för anställning.
Anställningens placering är Stockholm,
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV (skrivet på svenska)
Varmt välkommen med din ansökan senast den 18 februari.
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Ann-Christine Lundberg. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
