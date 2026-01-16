Lokalstrateg - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker en lokalstrateg till huvudkontoret i Eskilstuna. Har du en bakgrund inom lokalförsörjning, är driven och analytisk samt vill arbeta i en utvecklande miljö? Hos oss kommer du få en nyckelroll i det strategiska lokalförsörjningsarbetet! Vill du komma till en arbetsplats i förändring och samtidigt bidra till ett robust samhälle och en säkrare värld? Är det du - sök redan idag!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga för ett tryggt och fritt Sverige. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där ditt arbete gör verklig skillnad för Sveriges trygghet och framtid.
Bidra i lokalförsörjningsfrågor i expansiv kontorsmiljö
Fortifikationsverket är en myndighet med samhällsviktig verksamhet, som är i stark tillväxt. I januari 2026 bildades den nya enheten Lokalförsörjning och internservice. I en växande organisation krävs effektiviseringar och utveckling av lokalförsörjningen både lokalt och nationellt. En viktig del i det arbetet är att tillsätta denna tjänst som får huvuduppdraget att jobba strategiskt med helhetssyn, långsiktighet och framförhållning inom lokalförsörjningsområdet.
Enheten omfattar i dagsläget fem medarbetare och en enhetschef. Som lokalstrateg hos oss blir arbetsuppgifterna att ha helhetsperspektivet för kontoret i Eskilstuna och även kommande etablering på nationell nivå. Vi söker dig som vill jobba i en strategisk roll med processutveckling av våra kontorslokaler, ur ett hållbarhets-, säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv!
Du kommer att få en nyckelroll i att leda framdriften och ta fram den nationella strategiska lokalförsörjningsplanen för myndigheten i nära samarbete med avdelningarna och på regional nivå. Andra arbetsuppgifter är att inom huvudkontoret jobba med samordning, planering, analys, nyckeltal och framtagande av beslutsunderlag. Du får även arbeta operativt med att exempelvis ta fram nya ytor i dialog med hyresvärd och leda en lokalanpassning.Publiceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning med inriktning bygg, fastighet, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du har erfarenhet av arbete inom lokalförsörjning och fastighet där du arbetat brett med dessa frågor. Du är skicklig på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, och har förmåga att göra komplexa frågor begripliga för olika målgrupper. Du har också god vana att använda administrativa IT-system, har körkort, klass B samt är svensk medborgare.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom fastighetsekonomi eller lokalstrategi.
• Erfarenhet av att skapa och utveckla processer med koppling mot investeringar och statistik.
• Erfarenhet av projektledning och avtalsförhandling.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du är säkerhetsmedveten. Vi söker dig som trivs i en dynamisk roll med flera pågående ärenden samtidigt. Du har en utpräglad samarbetsförmåga, bygger goda relationer och motiveras av ett högt arbetstempo. Du är kommunikativ och trygg i att argumentera och presentera beslutsunderlag. Du planerar och strukturerar ditt arbete väl, men tänker också utanför boxen och hittar nya lösningar på gamla problem. Med ett analytiskt och strategiskt synsätt hanterar du komplex information och bidrar till kloka beslut.
Om du är självgående och på ett professionellt och engagerat sätt tar dig an frågor som skapar mervärde och som samarbetar för myndighetens bästa kan du vara rätt person för oss!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med dryga 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 5 februari 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande chef John Källström 010-44 45299 eller rekryteringsspecialist Eva Bjälkander, 010- 44 44 592. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
