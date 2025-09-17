Lokalsamordnare
2025-09-17
Ref: 20252149
Lokalsamordnare
Vill du vara med och skapa ändamålsenliga lokaler som gör verklig skillnad för verksamheten?
Som lokalsamordnare hos oss får du en varierad och utvecklande roll där samarbete, problemlösning och service står i fokus. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att skapa funktionella, kostnadseffektiva och hållbara lokallösningar för Malmös vård- och omsorgsverksamheter.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som lokalsamordnare kommer du främst att arbeta med förvaltningen av våra befintliga lokaler. Du ingår i ett team med åtta andra lokalsamordnare och ni tar gemensamt ett helhetsansvar för lokalerna. I Lokalerna har vi bland annat ansvar för löpande fastighetesärenden/projekt, utredningar samt brand och passage. I din roll kommer du att vara placerad där behovet är som störst vilket betyder att placeringen kan komma att skifta.
I din roll får du bland annat:
• Leda projekteringen av lokalanpassningar och renoveringar
• Vara central kontaktperson mellan verksamheten, fastighetsägare, entreprenörer, fastighetscontroller och Stadsfastigheter
• Genomföra regelbunden tillsyn av lokaler samt ta fram drift- och underhållsplaner
• Upprätta kostnadskalkyler och skriftliga beslutsunderlag inför förändringar i lokalbeståndet
• Växla mellan löpande ärenden och mer komplexa, strategiska projekt - alltid med verksamhetens behov i fokusKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom fastighetsförvaltning, eller annan relevant eftergymnasial examen inom fastighetsbranschen
• Flerårig dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• God kunskap om lagar och bestämmelser inom området
• Erfarenhet inom fastighetsekonomi och fastighetsförvaltning
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal verksamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Stabil - lugn och kontrollerad även i pressade situationer
• Samarbetsinriktad - lyhörd, kommunikativ och konstruktiv i samarbete med andra
• Serviceinriktad - uppmärksam och lösningsfokuserad i mötet med olika intressenter
• Flexibel - anpassningsbar och ser möjligheter i förändringar
• Strukturerad - planerar, organiserar och prioriterar effektivt
• Självständig - vågar fatta beslut och agerar utifrån din övertygelse
Om arbetsplatsen
Du blir en del av enheten för fysisk miljö inom avdelningen för digital utveckling och lokaler. Vi sitter i ljusa lokaler på Kungsgatan 13 i centrala Malmö. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har verksamhet i ett 90-tal lokaler - både äldreboenden, administrativa lokaler och mötesplatser för öppen verksamhet. Vårt lokalbestånd består av såväl kommuninterna som privatägda fastigheter.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning med cirka 5 500 medarbetare. Vi ansvarar för Malmös hemtjänst, vårdboenden, mötesplatser, hemsjukvård, rehabilitering och biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor - idag och i framtiden.
Anställningsform och villkor
• Anställningsform: 1 års vikariat, med stor chans till förlängning.
• Omfattning: 100 %
• Antal tjänster: 1
• Tillträde: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen. I stället får du besvara urvalsfrågor som blir en viktig del av vår bedömning.
När du söker jobb hos oss behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister ("kontroll av egna uppgifter"). Blankett finns på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad som arbetsgivare
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde och arbetar aktivt för att värna och främja den nationella minoriteten. Vi strävar också efter att våra medarbetare ska spegla den mångfald som finns i staden - olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi framtidens vårdmiljöer! Ersättning
