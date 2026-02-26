Lokalprojektledare, specialist bygg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården hyr ca 930 000 kvm lokaler till ett värde av ca 2,5 miljarder fördelade på ett trettiotal häkten, ca femtio anstalter samt ett trettiotal frivårdskontor. Detta gör oss till en av Sveriges största hyresgäster på den öppna marknaden.
Ansvaret för myndighetens lokalförsörjning åligger fastighetsdirektören och dennes projektenhet. Inom enheten finns två sektioner för lokalförsörjningsprojekt med 19 projektledare som är specialiserade att arbeta med lokalanpassningar och lokalförsörjningsprojekt. Idag pågår ett 50-tal större lokalförsörjningsprojekt samt mindre kontorsanpassningar eller köksombyggnationer.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Ett lokalförsörjningsprojekt inom Kriminalvården är komplext med många aspekter att ta hänsyn; arbetsmiljö, vårdande miljö, säkerhet, brandskydd, boendemiljö, suicidperspektiv, miljö, omfattande logistik, förvaltningsekonomi och flexibilitet för att nämna några. Kriminalvården är en hyresgäst med speciella krav, det finns ett stort kunnande och engagemang inom kärnverksamheten om hur deras lokaler ska vara utformade. Oavsett standardisering och effektivisering är uppförandet av en kriminalvårdsanläggning en komplex och relativt långvarig process. För att forma bästa möjliga lokaler och samtidigt vara en proffsig kravställare krävs kompetenta personer som kan vara länken mellan kärnverksamheten och fastighetsägarens byggprojekt. Där kommer du in. Jämfört med en projektledare under en entreprenad är din roll här en samordnande funktion för att kunna tillse att lokalerna anpassas utefter verksamhetens behov och Kriminalvårdens funktioner. Fastighetsägarens representant är alltid byggherre i fastighetsprojekten.
I rollen som projektledare har du ansvar att leda Kriminalvårdens byggnationsdelar under ett lokalförsörjningsprojekt vars faser benämns enligt vår projektmodell som förstudie- planerings- och produktionsfaserna. Till din hjälp har du ditt team, en projektgrupp bestående av lokal delprojektledare och områdesexpertis som t.ex. IT, säkerhet och HR. Du kommer att ansvara för flera projekt samtidigt som drivs från tidiga förstudier till att genomfört projekt överlämnas till förvaltning. Arbetet kan innebära resor flera dagar i veckan inom Sverige, företrädesvis med tåg men körkort är ett krav. Beroende projektplatsens ort, kan tjänsten tidvis innebära en hotellövernattning i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar ett stort ansvar över dina uppgifter. Du strukturerar ditt arbetssätt, tar initiativ och driver dina processer framåt. Som person har du en problemlösande och analytisk sida. Du arbetar bra med komplexa frågor och har en förmåga att bryta ner problem till mindre beståndsdelar. Slutligen har du en hög samarbetsförmåga och du kan på ett naturligt sätt leda och motivera andra. Du samordnar grupper och skapar både engagemang och delaktighet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning som byggnadsingenjör alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* rfarenhet av att samordna hyresgästens kravställning vid förstudie-, projekterings- och projektarbete under fastighetsprojekt
* Erfarenhet från bygg-, entreprenad- och/eller fastighetsbranschen
* Flerårig erfarenhet av arbete som projekteringsledare, platschef, produktionsledare eller likvärdigt
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* B-körkort
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbete med komplexa byggnader med särskilda krav och med kravställning utifrån hyresgästperspektiv
* Erfarenhet som projektledare av fastigheter och entreprenader med höga säkerhetskrav eller vårdande miljöer
* Erfarenhet av arbete som projektledare av fastigheter och entreprenader med kvarvarande verksamhet
* Erfarenhet av arbete som projektledare av fastigheter och entreprenader med budget över 50 miljoner kronor
* Kunskap i LOU, AB/ABT/ABK och BAS P/U
* Kunskap i byggnadsteknik
* Kunskap i miljöbyggnad
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort är Härnösand eller Umeå.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
