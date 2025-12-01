Lokalpolisområdeschef till Borlänge
Polisregion Bergslagen
Polisregion Bergslagen är Sveriges till ytan näst största region och sträcker sig över tre län; Dalarna, Värmland och Örebro och omfattar såväl storstäder, landsbygd, gräns mot Norge och fjäll. Regionen består av 43 kommuner, med knappt 1 miljon invånare.
I Polisregion Bergslagen arbetar ca 2600 medarbetare och organisationen består av ett regionkansli samt två regionala enheter (utredningsenheten, operativa enheten) samt en sektion (underrättelsesektionen). Därutöver är regionen indelad i tre polisområden: polisområde Dalarna, polisområde Värmland och polisområde Örebro. Huvudorten i regionen är Örebro.
Polisområde Dalarna
Polisområde Dalarna består av tre lokalpolisområden, en utredningssektion och ett kansli. Polisområdet har stor geografisk yta och består av drygt 500 medarbetare.
Lokalpolisområde Borlänge omfattar kommunerna, Borlänge, Ludvika, Säter, Gagnef och Smedjebacken.Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som lokalpolisområdeschef Borlänge
Vi söker nu en chef till lokalpolisområde Borlänge. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling. För dig är det en självklarhet att behandla människor med respekt och utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Som lokalpolisområdeschef består ditt uppdrag i att stödja polisområdeschefen i att leda och styra polisområdets verksamhet. Du rapporterar direkt till polisområdeschefen samt ingår i polisområde Dalarnas ledningsgrupp. Tillsammans med övriga deltagare i ledningsgruppen ansvarar du för att genomföra polisens uppdrag och driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete.
Arbetet ställer stora krav på helhetssyn. Du företräder Polismyndigheten, både internt och externt i flera sammanhang. Du arbetar för att stärka resultaten och förtroendet för polisverksamheten.
Som ledare i polisområde Dalarna delar du våra värden som innebär att vi strävar efter att vara:
tydliga, uppriktiga och modiga i vårt sätt att vara kommunicera och dela information
respektfulla och ansvarstagande
tillitsskapande genom att våga släppa kontrollen, bygga relationer och jobba tillsammans
hållbara genom att vara tydliga med våra förväntningar och utgå från att alla gör sitt bästa liksom att ha balans i privat- och arbetsliv
stödjande genom att vi ger varandra återkopplingKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
ingått i ledningsgrupp
polisexamen
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
minst ett par års erfarenhet av att leda operativ polisverksamhet
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen
chefs- och ledarskapsutbildning
Läs mer om förväntningarna vi har i denna roll som chef: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/december/lokalpolisomradeschef-till-lokalpolisomrade-borlange-i-polisomrade-dalarna-region-bergslagen/
När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger viljan och förmågan att ta ansvar samt Polismyndighetens uppdragskompass och ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna via länken https://polisen.se/ledarkriterier/
Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du strävar efter jämställdhet i din organisation och som chef och ledare är jämställdhets - och kulturfrågorna prioriterade och är lika självklara som synliga i ditt ledarskap.Kontakt
Har du frågor om funktionen är du välkommen att kontakta rekryterande chef,
Emelie Bodegrim tfn 076-834 90 70, emelie.bodegrim@polisen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna HR-konsult,
Anna Orhall tfn 070-593 13 73, anna.orhall@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, SACO-S, ST och Seko Polisen nås via Polisens växel 114 14
Övrig information
Läs mer om tjänsten, hur du ansöker och svara på aktuella urvalsfrågor här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2025/december/lokalpolisomradeschef-till-lokalpolisomrade-borlange-i-polisomrade-dalarna-region-bergslagen/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
