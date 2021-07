Lokalplanerare till Norrevo Fastigheter - Norrköping Norrevo Fastigheter AB - Administratörsjobb i Norrköping

Norrköping Norrevo Fastigheter AB / Administratörsjobb / Norrköping2021-07-06VILL DU VARA MED OCH UTVECKLA LOKALER FÖR LIVET - I NORRKÖPING?Året om, dygnet runt, besöker och upplever tusentals människor Norrköpings skolor, mötesarenor, vårdboenden, kontor och andra arbetsplatser. Barn utforskar, lär och utvecklas i trygga miljöer. Unga som gamla får uppskattad vård och omsorg. Förväntansfulla människor går på konsert eller teater, spelar fotboll, rider, simmar och lånar böcker. Var och en är viktigast för vårt arbete. Det är för dem vi skapar livskvalitet.På uppdrag av fastighetsägaren, Norrköpings kommun, utvecklar och förvaltar vi ca 770 000 kvm kommunägda lokaler som rymmer kommunens kärnverksamheter. För att täcka kommunens totala behov av lokaler hanterar vi även ca 336 000 kvm inhyrda lokaler från privata fastighetsägare.Har du erfarenhet av att hyra in eller hyra ut verksamhetslokaler och tycker om att bidra till att skapa en bättre vardag för kommuninvånarna?Vi söker nu en Lokalplanerare som kan matcha de kommunala verksamheternas lokalbehov med privata fastighetsägares erbjudande. Du kommer att få arbeta med en nära och långsiktig relation med våra kunder och fastighetsägare.Vi erbjuder digAtt vara Lokalplanerare hos oss innebär att du har en mångsidig och utåtriktad roll. Du kommer att genomföra lokalbehovsanalyser i samråd med kund, utreda och dimensionera lokaler efter olika kunders behov med en effektiv och affärsmässig lokalanvändning i fokus.Du kommer att undersöka förutsättningarna i kommunens befintliga bestånd men med ett fokus på inhyrning hos privata fastighetsägare. Du ansvarar för kontakter med privata fastighetsägare vilket innebär att förhandla, upprätta och teckna nya hyresavtal samt bevaka villkorsändringar och uppsägningar. Vid behov kommer du också att bereda underlagen inför politiska beslut.Du kommer arbeta tätt tillsammans med en lokalplaneringskollega för att skapa helhetsperspektivet utifrån kommunens bästa. I denna roll arbetar du även i nära samarbete med kollegor inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och kunder inom de olika verksamhetskontoren inom kommunen för att kravställa funktion och avtalsvillkor kopplat till lokalerna i dialog med fastighetsägare.Vem är du?För att trivas i rollen behöver du tycka om en varierad och föränderlig vardag med många kontakter och en stor bredd i arbetsuppgifterna.Som person är du samarbets- och serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du använder din analytiska förmåga väl och kan genom egen drivkraft genomföra och uppnå uppsatta mål och förverkliga planer.Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med fastighetsekonomi/fastighetsrätt eller relevant arbetserfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har även lämplig arbetserfarenhet med koppling till fastighetsbranschen och hantering av hyresavtal. Du har god kännedom om hyreslagstiftningen samt erfarenhet av arbete inom lokalresursplanering och projekt/processledning från fastighetsbranschen eller liknande verksamheter. Vi ser gärna att du har god förståelse för fastighetsekonomi i praktiken samt kan bedöma marknadshyror.Rollen kräver att du innehar B-körkort manuell och är en mycket van dataanvändare.Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.Information och ansökanTjänsten är på heltid med tillträde efter överenskommelse. From årsskiftet 2022 kommer vår verksamhet vara en del av Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun och din anställning kommer övergå till Norrköpings kommun.Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti, men ansök gärna så snart som möjligt då urval kommer ske löpande.Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post. vänligen ansök via annons under lediga jobb på norrevo.seFrågor om tjänsten besvaras Affärsstödschef Monica Jangland, monica.jangland@norrevo.se Vi har gjort vårt val gällande annonsering och önskar inga ytterligare förslag på annonsmöjligheter eller rekryteringsvägar.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-06Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-06Norrköping Norrevo Fastigheter AB5849894