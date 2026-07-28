Lokalplanerare
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2026-07-28
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Har du kunskap och erfarenhet av arbete med lokal- och arbetsplatsfrågor? Nu söker vi dig som vill arbeta med samordning av Säkerhetspolisens lokalbehov. Sök ett arbete där du är med och gör skillnad.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Det här är ditt uppdrag
Som lokalplanerare arbetar du tillsammans med kollegor inom fastighetsgruppen med myndighetens lokalanpassningar och arbetsplatsfrågor. Du koordinerar myndighetens arbetsplatshantering och samordnar interna flyttar.
Arbetet är av varierande karaktär, såväl praktiskt som strategiskt. I arbetet har du fokus på att identifiera, utreda och förutse lokalbehov i dialog med verksamheten. Utifrån givna förutsättningar arbetar du för ett optimerat utnyttjande av lokalerna. I rollen ingår även utvecklingsarbete och genom omvärldsbevakning ser du till att myndighetens lokaler utvecklas ändamålsenligt och i takt med tiden.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-28Kvalifikationer
Fullständig gymnasieexamen
Relevant erfarenhet av arbete med lokal- och arbetsplatsfrågor
Goda kunskaper i Office-paketet
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
B-körkort
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Erfarenhet av arbetsmiljöfrågor
Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete
Erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig och/eller statlig verksamhet
Det här är kollegan vi söker
För att passa i rollen som lokalplanerare ser vi att du trivs i en roll där du självständigt driver ditt arbete framåt inom givna ramar. Du har en god förmåga att prioritera och ser det egna arbetet i ett större sammanhang där helheten kommer först.
I din roll har du många kontaktytor, både inom och utanför myndigheten. Det är viktigt att du har lätt för att kommunicera, att du samarbetar på ett lyhört sätt och motiveras av att skapa professionella och förtroendefulla relationer där uppdragsgivare och service står i fokus.
Som person är du ödmjuk, prestigelös och trygg i dig själv. Du har en vilja att förstå verksamhetens förutsättningar och att arbeta tillsammans med olika yrkesroller för att tillgodose interna behov.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor och förmåner
Anställning vid Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare, tfn 070-860 78 25.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-08-25.
Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Det beror på att vi har tjänster som omfattas av sekretess.
I våra rekryteringar använder vi arbetspsykologiska tester.
Vi har redan gjort våra val av annonskanaler. Vi undanber oss därför samtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594)
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säkerhetspolisen Jobbnummer
10013931