Lokalplanerare
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-06-11
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
Tjänsten är placerad vid avdelningen för digitalisering, infrastruktur och säkerhet (DIS). Inom avdelningen ligger ansvar för digitalisering och IT (support, drift, IT säkerhet och utveckling), fastighetsfrågor både avseende utveckling och förvaltning, logistik och intern service samt säkerhet och civilförsvars frågor.
Fastighet och Teknik (FAS) ansvarar för myndighetens lokalplanering, fastighetsförvaltning, hyresgästanpassningar samt tillhandahåller tekniskt stöd för drift och underhåll av samtliga lokaler och speciallokaler som säkerhetslaboratorier och brännugn. Därutöver teknisk support till alla sektioner.
Vill du vara med och utveckla framtidens laboratorie- och verksamhetsmiljöer i en samhällsviktig organisation? Vi söker nu två lokalplanerare som vill vara med när verksamheten växlar upp och utvecklar både befintliga och framtida lokallösningar. Tjänsterna har samma grunduppdrag, men ansvar och inriktning kan till viss del anpassas utifrån erfarenhet, kompetens och verksamhetens behov.
Hos oss får du en central roll där du driver och samordnar projekt i tekniskt avancerade miljöer. Rollen passar dig som är självgående, initiativtagande och trivs med att arbeta nära både verksamhet och externa aktörer.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som lokalplanerare ansvarar du för att planera, samordna och driva lokalanpassningar och tekniska projekt i avancerade verksamhets- och laboratoriemiljöer.
Rollen omfattar hela kedjan, från behovsanalys och kravställning till genomförande, uppföljning och överlämning. Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till funktionella, säkra och hållbara lokallösningar.
Arbetet innebär bland annat:
Planera lokalanpassningar i tekniskt avancerade miljöer
Ta fram kravspecifikationer och tekniska underlag
Vara beställare gentemot fastighetsägare, entreprenörer, konsulter och leverantörer
Driva och samordna olika teknikområden såsom ventilation, försörjningssystem och fastighetsinstallationer
Följa upp, dokumentera, koordinera och säkerställa att projekt genomförs enligt verksamhetens krav
Delta i utvecklingen av framtida lokallösningar och fastighetsprojekt
Du kommer att arbeta i miljöer med höga krav på säkerhet, funktion och teknisk precision, där förståelse för laboratorieverksamhet och komplexa installationer är en viktig del av uppdraget.Publiceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörs- eller högskoleexamen inom relevant område för tjänsten, alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flera års erfarenhet av projektledning inom bygg, fastighet eller tekniska installationer
Erfarenhet av att arbeta i kvalificerade eller tekniskt krävande miljöer
God förmåga att ta fram kravspecifikationer och driva frågor gentemot fastighetsägare, entreprenörer, konsulter och leverantörer
God kunskap om byggprocesser, fastighetsfrågor och relevanta lagkrav
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har ett starkt självledarskap och tar egna initiativ
Är strukturerad och driver arbetet framåt på ett självständigt sätt
Har god samarbetsförmåga och bygger långsiktiga relationer
Är kommunikativ och tydlig i dialog med olika intressenter
Trivs i en roll där du får kombinera teknik, planering och problemlösning.
Meriterande
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av laboratoriemiljöer eller avancerade labbyggnader
Kunskap om biorisker och säkerhetsklassade miljöer, exempelvis skyddsnivå 3-laboratorier
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Erfarenhet av större entreprenadupphandlingar
Goda kunskaper i engelskaAnställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Anställningsform: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Avdelning: Avdelningen för digitalisering, infrastruktur och säkerhet (DIS)
Placeringsort: Uppsala, viss möjlighet till distansarbete finns.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:945045/Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2B (visa karta
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751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA - DIS, sektionen för fastighet (FAS) Kontakt
ST ST 018-674000 Jobbnummer
9959504