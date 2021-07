Lokalintendent - Stockholms kommun - Administratörsjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm2021-07-07Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.ArbetsplatsbeskrivningTill Bromma söker vi dig som är erfaren lokalintendent.Som lokalintendent arbetar du tillsammans med kollegor för att planera och utveckla stadsdelens lokalbehov för de kommande åren. Målsättningen är att i en starkt växande stadsdel ge barn, unga och äldre bästa möjliga lokaler att vistas och utvecklas i. Bromma är en av Stockholms stads mest expansiva stadsdelar med en ökande befolkning och en omfattande nyproduktion och utbyggnad av bostäder. Här finns vackra naturområden med naturreservat, strandbad och blandad bebyggelse. De goda kommunikationerna och närheten till de centrala delarna av staden gör det lätt att ta sig hit. Hos oss arbetar du på en av stadens modernaste och flexiblaste arbetsplatser. Våra lokaler är just nu under uppbyggnad i Bromma Blocks och vi flyttar in under sommaren. Här kommer 200 personer att jobba sida vid sida för att på bästa sätt bidra till kreativitet, samarbete och samverkan.2021-07-07Som lokalintendent ska du bistå med kunskap, stöd och service till våra verksamhetsområden och deras enheter i frågor om allt från löpande underhåll till akuta situationer som att lösa evakueringsfrågor och vattenskador. Tillsammans med lokalstrateg arbetar du med löpande kontraktsvård, granskar hyreskalkyler, hyresförhandlar och omförhandlar kontrakt vid villkorsändring. Staden arbetar i hyressystemet LOIS. För att tillgodose behovet av verksamhetslokaler följer du aktivt planering av exploateringar tillsammans med lokalstrategen. Det innebär även ett nära samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag samt privata fastighetsbolag. Du ska samarbeta och samverka med verksamhetsansvariga för att säkerställa och upprätthålla tillgången på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att dessa följer myndighetsbeslut och stadens riktlinjer.Vi söker dig som har minst 3-4 års erfarenhet av lokal- och byggnadsfrågor, gärna inom kommunala förvaltningar och med erfarenhet av projektledning. Du har minst gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du är/har varit förvaltare, byggnadsingenjör eller motsvarande eller har arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du bör ha erfarenhet av att tolka avtal och har kunskaper inom hyresjuridik. Kunskap om stadens kärnverksamheter, förvaltningar och bolag och är insatt i myndighetskrav och avtalsfrågor särskilt beträffande hyresavtal är särskilt meriterande. Du har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har god datorvana - vi arbetar bl.a. med Office, hyressystemet LOIS och kartsystem/GIS. Meriterande är om du har kunskap om stadens organisation och erfarenhet att arbeta i en politisk styrd verksamhet. Som person är du strukturerad, flexibel, självgående och initiativrik. Du är stresstålig och gillar att samarbeta. Du har viljan och förmågan att hjälpa andra och är lösningsorienterad. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och lämnade/tagna referenser.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.Webbplats: start.stockholmVaraktighet, arbetstid100%. Tillträde: enligt överenskommelse TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Stockholms kommun5852725