Lokalförvaltare till statlig myndighet
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-04
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vi söker en Lokalförvaltare till en statlig myndighet i Stockholm!
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Operativt arbete med myndighetens lokaler, såsom felanmälningar, mindre ombyggnationer, beställningar, kontakter med hyresvärdar och leverantörer
• Fakturahantering
• Inventering
• Planering
• Fysisk säkerhet
• Arbetsleda personal inom internservice.
Arbetet kräver inga förkunskaper om lokaler eller lokalförvaltning men då en stor del av arbete innebär hantering av offerter, fakturor och kalkyler, krävs en god ekonomisk kunskap och ett sinne och ordning och reda.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Lokalförvaltare är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå i 6 månader, det finns möjlighet till eventuell förlängning.
Det finns möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med verksamheten.
Det kan förekomma resor i tjänsten till myndighetens övriga kontor i Sverige.
Under sommaren kommer det vara en period på 4 veckor ledighet (exakta veckor anges senare).
Krav för tjänsten:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Svenskt medborgarskap
• Tillgänglig för intervju fredagen den 20/2, onsdagen den 25/2 eller torsdagen den 26/2
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Kvalitetsmedveten och strukturerad
• Serviceinriktad och samarbetsvillig
• Prestigelös
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-16.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Jobbnummer
9724048