Lokalförvaltare
2026-02-11
Det händer mycket på Gotlandshem och vi kommer fortsätta utvecklas många år framöver. Vi rustar oss för att möta en kraftigt ökad nyproduktion och ett omfattande behov av underhåll av vårt befintliga fastighetsbestånd. Nu söker vi en lokalförvaltare som vill vara med och säkerställa att våra kommersiella ytor och lokaler är välfungerande, attraktiva och hållbara.
OM ROLLEN Som lokalförvaltare blir du en del av Gotlandshems förvaltningsavdelning, där våra tekniska-, ekonomiska- och fastighetsförvaltare jobbar. Du kommer ha det huvudsakliga ansvaret för våra kommersiella lokaler på ön och arbeta med att utveckla, planera och anpassa lokaler utifrån hyresgästernas behov och bolagets långsiktiga mål. I rollen förväntas du aktivt driva både strategiska och operativa frågor, där fokus ligger på hur våra lokaler kan användas, förbättras och utvecklas för att skapa största möjliga värde.
Du kommer ha mycket kontakt med våra hyresgäster, där du ansvarar för hyresavtal, förhandlingar och uppföljning av lokalernas funktion och ekonomi. Du blir en viktig part i olika utvecklingsprojekt och är delaktig i planerings- och beslutsprocesser vid nyproduktion, renoveringar och ombyggnationer som berör lokaler och lokalutnyttjande. Du arbetar nära kollegor inom flera delar av organisationen och fungerar som kravställare i frågor som rör lokalernas funktion, drift och utveckling. Arbetet innebär många kontaktytor, både inom och utanför företaget och du har stöd av kunniga och engagerade kollegor i det dagliga arbetet.
OM DIG Vi söker dig som har flera års erfarenhet av fastighetsförvaltning, lokalförvaltning, kommersiell uthyrning eller liknande, där du ansvarat för lokaler, hyresgäster och lokalekonomi. Du har goda kunskaper om avtal, hyresjuridik och ekonomi. Din utbildning kan vara inom fastighetsförvaltning, fastighetsteknik, ekonomi, bygg eller motsvarande kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss innebär det att du är en affärsmässig och strukturerad person med förmåga att se helheten utan att tappa bort detaljerna. Du trivs i en roll med många kontakter och har lätt för att skapa goda relationer, både internt och externt. Du är lyhörd, lösningsinriktad och självgående och motiveras av att hitta långsiktigt hållbara lösningar som skapar värde för alla parter.
Vi värdesätter mångfald och strävar efter en jämn könsfördelning och välkomnar därför sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Tjänsten är placerad i Visby, tills vidare och på heltid. B-körkort krävs. Provanställning kan bli tillämpligt. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta David Svensson, chef fastighetsförvaltning, på telefon 0498-20 39 00.
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026!
