Lokal- och säkerhetssamordnare
2025-12-15
Vill du vara med och skapa trygga och välplanerade miljöer för Halmstads invånare? Som lokal- och säkerhetssamordnare blir du en nyckelperson i arbetet med att höja kvaliteten i våra fastigheter och samtidigt säkerställa att verksamheternas behov möts på bästa sätt.
Här får du kombinera strategiskt säkerhetsarbete med lokalplanering i ett uppdrag som gör skillnad.Vad du ska göra
Tjänsten består av två övergripande delar: säkerhet i fastigheter och projekt samt lokalplanering och samordning. Genomgående för tjänstens ansvarsområden är att successivt bygga ett systematiskt arbetssätt och säkerställa efterlevnad. - Säkerhet i fastigheter och projekt: du driver arbetet med att skapa en samlad riktning för säkerhet inom Teknik- och fastighetsnämndens fastighetsägaransvar och projekt.Du deltar i arbetet med projekteringsanvisningar, driver behörighetsprocessen och minskar risker genom trygghetsronder och förebyggande åtgärder. Du samordnar strategiska lösningar som kameraövervakning och skalskydd, analyserar incidenter och ger stöd vid polisanmälningar. Genom nära dialog och utbildningsinsatser bygger du förståelse och trygghet i verksamheterna
- Lokalplanering och samordning: du ser till att verksamheternas behov blir till fungerande lokallösningar. Du leder behovsanalyser, samordnar lokalanpassningar och flyttar, och säkerställer att rutiner i lokalförsörjningsprocessen följs.
Du blir en del av Ledningsstödsenheten inom Teknik- och fastighetsförvaltningen. Här arbetar vi med HR, kvalitet, säkerhet, registratur, kommunikation, lokalsamordning, digitalisering och systemförvaltning. Vi är ett drivet och självgående team med olika specialistkunskaper som gärna samarbetar när våra områden korsas. Du blir även en del av förvaltningens säkerhetsteam och förväntas kunna leda en stab vid kris.Vem du är
Vi tror att du som söker brinner lite extra för synergieffekterna mellan säkerhet och lokalplanering. Du gillar att skapa struktur och ordning i komplexa frågor och ser till att arbetet blir klart i tid och med god kvalitet. Du följer regler och rutiner och hanterar känslig information med omsorg. När problem uppstår hittar du lösningar som ser till helheten, samtidigt som du kan gå ner i detaljer när det behövs. Du är trygg inom ditt område, trivs med många olika kontaktytor och samarbetar gärna med andra för gemensam efterlevnad. Dina erfarenheter
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av fastighetsnära säkerhetsarbete samt en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning. Det är ett plus om du har en ingenjörsutbildning inom bygg, fastighet eller samhällsbyggnad, eller en yrkeshögskoleexamen som säkerhetssamordnare eller fastighetsingenjör. Saknar du relevant utbildning inom området har du istället tydligt dokumenterad erfarenhet från fastighetsnära säkerhetsarbete. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift och kan även kommunicera på engelska. Utöver kraven är det meriterande om du har:
- Erfarenhet i liknande roll inom offentlig sektor, fastighetsbolag eller FM-organisation.
- Erfarenhet av lokalplanering i offentlig sektor.
- Erfarenhet av trygghets- och brottsförebyggande arbete i offentlig miljö.
- Erfarenhet av drift och förvaltning av offentliga lokaler samt nära samarbete med fastighetsförvaltare och verksamheter.
- Erfarenhet av att kravställa och granska fysiska säkerhetslösningar i bygg/ombyggnadsprojekt, inklusive brandskydd.
- Erfarenhet av att utbilda/vägleda verksamheter och kollegor i säkerhetsrutiner.
- Varit delaktig i upphandling enligt LOU av säkerhetssystem eller entreprenader.
- Vana från krisberedskap och säkerhetsskydd.
- God förståelse för BBR/PBL i praktiken samt brandskyddsdokumentation (BBR 5:12) i projekt.
- Fördjupningskurser/certifieringar inom kamerabevakningslag, GDPR, upphandling med säkerhetskrav samt grundläggande IT/OT-säkerhet i fastighetssystem.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du trygghet med kollektivavtal och möjlighet att anpassa din anställning med löne- och semesterväxling. Vi vill att du ska må bra! Friskvårdsbidrag, tillgång till gym, hälsoinspiratörer som engagerar och stöd från företagshälsovården om du önskar, det är några av sätten vi visar det på. Vi erbjuder även möjlighet till förmånscykel, resekort, att ge blod på arbetstid, vårdbesök under arbetsdagen och förmånligt pensionssparande. För tjänsten tillämpas flextid och du kommer mötas av en chef som värderar delaktighet och tillitsbaserat ledarskap.
Denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer därför att genomföras före anställning. Urvalsfrågor ersätter personligt brev i ansökan.
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
