Lokal KAM inom Foodservice Göteborg
Säljarjobb / Göteborg
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sales Support Sweden AB i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
, Skara
eller i hela Sverige
Vi behöver förstärka team Foodservice med ytterligare en Lokal KAM till vårt distrikt Göteborg med omnejd.
Om tjänsten Du kommer inom ditt distrikt att ansvara för kunder inom Restaurang och Storhushåll. Du besöker lokala grossister, offentliga anbudskunder, privata lokala kedjekunder, slutkunder och ansvarar för mässor, kundträffar och utbildningar inom distriktet. Ditt arbete innebär också ansvar för budget, uppföljning och resultat. Du förväntas bygga långsiktiga relationer för att främja tillväxt och lönsamhet för såväl Sales Support som för våra kunder och uppdragsgivare. Arbetet innebär att sälja produkterna i vår portfölj samt att hålla presentationer och tillaga och bjuda på produkterna för grossister och andra kundgrupper.
Din bakgrund För att lyckas i din roll som regional KAM hos oss är det en fördel om du är restaurangutbildad och vi ser gärna att du har arbetat i kök i några år. Erfarenhet från försäljning är ett plus samt goda kunskaper om branschen i stort. Vi ser också att du har en god analytisk förmåga.
Körkort för personbil (B) är ett krav då tjänsten innefattar resor med bil.
Som person är du en utåtriktad visionär med stor social kompetens. Du är förtroendeingivande och pålitlig med en god förmåga att skapa långsiktiga win-win relationer. Företaget genomsyras av en stark laganda och våra medarbetare är alla ansvarstagande personer som tycker om att bidra till gruppens framgång. Du värdesätter god struktur och bra planering samt har en stark egen drivkraft och tävlingsinstinkt. Du har också stor kunskap och intresse för mat och dryck. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket och god förmåga att kommunicera. Vi förutsätter att du behärskar MS Office-paketets olika delar. Lämplig bostadsort är Göteborg med omnejd.
Vi erbjuder Vi erbjuder dig ett fartfyllt och spännande arbete i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Våra medarbetare är vårt varumärke - därför ställer vi höga krav på vår personal och ger i gengäld goda utvecklingsmöjligheter och chansen att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag med familjär stämning och stark gemenskap.
Tjänsten är på heltid (provanställning tillämpas). Övernattningar är förekommande i samband med konferenser, mässor och kundträffar. Tillträde planeras till 2026-08-10.
Sista ansökningsdatumet är 2026-05-29. Urval sker löpande.
Låter detta intressant? För mer information eller frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig regionchef, Anders Brattén, anders.bratten@salessupport.se
Sista ansökningsdatumet är 2026-05-29. Urval sker löpande.

Låter detta intressant? För mer information eller frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig regionchef, Anders Brattén, anders.bratten@salessupport.se

Ansökningar sker endast via vår karriärsida där du laddar upp din ansökan med ditt CV och personliga brev.
