Lokal inköpare - Kamux Göteborg
Kamux AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kamux AB i Göteborg
, Borås
, Varberg
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Kamux har idag 17 butiker i Sverige och är en av Europas ledande återförsäljare av bilar - och vi växer snabbt! Nu söker vi en Regional Fordonsansvarig till vår butik i Göteborg. Är du affärsdriven, analytisk och har en passion för bilar? Då kan du vara den vi letar efter!
Att jobba som lokal inköpare
Som lokal inköpare i Göteborg ansvarar du för att säkerställa butikens fordonsutbud genom lokala och regionala inköp. Du analyserar marknadens efterfrågan och prisutveckling, identifierar affärsmöjligheter och förhandlar fram rätt bilar till rätt pris.
Du bygger starka relationer med både leverantörer och privatpersoner, och fungerar som en ambassadör för Kamux i regionen. Rollen innebär också ett administrativt ansvar där du hanterar avtal, dokumentation och ser till att alla inköp följer Kamux rutiner och regelverk.
Du arbetar nära säljarna för att matcha inköp med kundernas behov, och stöttar vid behov med enklare verkstads- och servicekoordination. På sikt kan du även komma att ansvara för försörjning av fordon till andra butiker i regionen. I tjänsten ingår även att vid behov sälja bilar. Du rapporterar direkt till platschefen i Göteborg och är organisatoriskt knuten till Göteborgsbutiken.
Vi erbjuder dig
Hos Kamux blir du en del av ett engagerat och målinriktat team som arbetar tillsammans för att skapa resultat. Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö med stort eget ansvar och möjligheter att påverka både din vardag och din framtid inom företaget. Vår företagskultur präglas av snabb tillväxt och en positiv atmosfär Vi investerar i din utveckling och ser till att du har de färdigheter och kunskaper du behöver för att lyckas.
Vi söker dig
Vi söker dig som är affärsdriven, självgående och trivs i ett högt tempo. Du har en naturlig känsla för bilaffärer, är van att ta egna initiativ och gillar att bygga relationer - både internt och externt. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, resultatorienterad och ha ett skarpt öga för detaljer som påverkar lönsamheten.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av inköp eller försäljning och gärna från bilbranschen. Vidare ser vi att du har en god kommunikativ förmåga, är bekväm i telefon och har lätt för att samarbeta med andra avdelningar för att nå gemensamma mål.
Ansök redan idag!
Vill du vara med och bygga framtidens bilhandel? Tveka inte att skicka in ditt CV och ett personligt brev via länken nedan så snart som möjligt, men senast den 12e oktober. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. För mer information, kontakta vår platschef Tim Ljunggren, tim.ljunggren@kamux.se
.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan och välkomna dig till Kamux-familjen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kamux AB
(org.nr 556897-5725), http://kamux.se Kontakt
Moa Liljendahl moa.liljendahl@kamux.se Jobbnummer
9507100