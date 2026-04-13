Logopeder till Logopedenheten Värmland
2026-04-13
Vill du göra skillnad - och växa medan du gör det?
Vi söker sex logopeder som vill bygga gedigen kompetens inom läs- och skrivutredningar, i en miljö där du får ingå i ett kompetent team.
Din arbetsplats
Logopedenheten i Värmland är en länsövergripande verksamhet med mottagningar i Karlstad, Arvika, Torsby, Kristinehamn och Säffle, samt uppdrag mot slutenvården. Hos oss arbetar du nära erfarna kollegor som vet hur det är att vara ny i rollen , och som aktivt bidrar till din introduktion och handledning.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Du kommer att utreda och bedöma språk-, läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och/eller vuxna, och ge rekommendationer som faktiskt förändrar vardagen för de individer du möter. Arbetet är strukturerat och evidensbaserat, och du får tillgång till de verktyg och den kunskap du behöver - bland annat ingår utbildning i LOGOS i tjänsten.
I arbetet ingår att:
Genomföra strukturerade anamneser
Administrera, bedöma och tolka standardiserade testinstrument
Analysera resultat och medverka i diagnostiska bedömningar
Upprätta skriftliga utlåtanden
Ge återkoppling till patienter, vårdnadshavare och vid behov samverkansparter
Föreslå lämpliga åtgärder, anpassningar och kompensatoriska strategier
Tjänsterna är visstidsanställningar som sträcker sig till årets slut, 2026-12-31. Utgångspunkt för tjänsterna är Karlstad, med möjlighet att arbeta även på andra orter.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad logoped eller tar din examen inom kort. Du är noggrann och strukturerad, kommunicerar väl och trivs i samarbete med andra. Intresse för dyslexi och samförekommande språkliga svårigheter är en given fördel, erfarenhet från området är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Introduktion och kontinuerlig handledning av erfarna kollegor
Utbildning i LOGOS - bekostad av arbetsgivaren
Tydlig struktur och stöd i ett specialiserat utredningsarbete
En arbetsplats som värdesätter kvalitet, samarbete och din utveckling
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med ansökan redan idag.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstad Kontakt
biträdande verksmahetschef
Anders Boström anders.bostrom@regionvarmland.se 010-8317640 Jobbnummer
9851328