Logoped till skolförvaltningen
2026-02-04
Den centrala elevhälsan arbetar ut mot Mölndals alla skolor och förskolor, och består av 10 medarbetare och leds av en enhetschef.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Ditt uppdrag syftar till att stödja elevernas utveckling, lärande och hälsa. Det kommer du att göra genom förebyggande och hälsofrämjande insatser samt genom att bidra till att utveckla kommunikativt tillgängliga lärmiljöer och stödja verksamheterna med språkutvecklande arbetssätt.
I din roll kommer du att bidra med logopedisk kompetens inom kommunikation och AKK, språk-, tal-, läs- och skrivförmåga samt digitala lärverktyg, exempelvis genom fortbildning och handledning till personal.
Som centralt anställd skollogoped kommer du att ha ett delat uppdrag i anpassad grundskola och grundskola, bland annat på stadens nystartade resursskola.
Du kommer att ingå i verksamheternas elevhälsoteam och arbeta på uppdrag av rektorerna i respektive verksamhet.
Genom regelbundna yrkesträffar kommer du också att samarbeta med grundskolans centrala skollogoped.
I arbetsuppgifterna ingår:
Kompetensutveckling till personal.
Handledning och konsultation.
Observation och modellhandledning.
Att tillsammans med specialpedagog i anpassad grundskola ansvara för verksamhetens arbete med garantin för tidiga stödinsatser.
Att stödja verksamheternas arbete med implementeringen av evidensbaserade metoder och systematik i arbetet med elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.
Tvärprofessionellt samarbete med elevhälsans övriga professioner, rektorer och lärare.
Stödja personal i arbetet med förskrivna kommunikationshjälpmedel.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped med erfarenhet av logopediska insatser i skola. Det är meriterande om du har erfarenhet inom anpassad grundskola, elever med intellektuell funktionsnedsättning eller arbete i resursskola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver ha:
god kunskap om AKK, inklusive TAKK och kommunikationshjälpmedel
god kunskap om digitala lärverktyg och intresse för digitalt utvecklingsarbete
god förmåga att initiera, planera och genomföra fortbildningar och möten
erfarenhet av att initiera och leda hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp- och organisationsnivå
god samarbetsförmåga, flexibilitet och att arbeta självständigt
