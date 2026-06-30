Logoped till Logopedteamet Stockholm Bro
Logopedteamet Stockholm AB / Logopedjobb / Upplands-Bro Visa alla logopedjobb i Upplands-Bro
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logopedteamet Stockholm AB i Upplands-Bro
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Logopedteamet Stockholm är en privatägd logopedverksamhet som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Vi har funnits i Botkyrka sedan 2018 med fokus på barn med tal- och språksvårigheter samt läs- och skrivutredningar. Sedan våren 2021 tar vi även emot barn med frågeställning Selektiv mutism. Mottagningen I Bro öppnades i nyrenoverade lokaler centralt beläget i Bro Centrum i mars 2022. Vi har även en mottagning i Orminge centrum, Nacka.
Som en del i vårt team jobbar du med flera andra erfarna kollegor på mottagningen och verksamheten i stort. Hos oss har du tillgång till kollegialt stöd och utbyte, flexibla arbetstider och goda möjligheter till kompetensutveckling. Vi har en trivsam arbetsplats med högt i tak.
Vi erbjuder förmåner såsom god tjänstepensionsavsättning samt friskvårdsbidrag.
Mottagningen ligger på gångavstånd till pendeltåg och bussar nära Bro Station.Dina arbetsuppgifter
Kombinerad tjänst: Utredning av barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter samt sedvanligt kringarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att utreda och behandla barn med tal- och språksvårigheter.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100 %.Kvalifikationer
Leg logoped. Intresse för och erfarenhet av logopediskt arbete med barn samt flerspråkighet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Arbetet är i hög grad självständigt och sker med frihet under ansvar då vi inte tillämpar fasta kontorstider, istället väljer du inom ramen för din kvot hur du vill planera ditt arbete.
Vi söker därför dig som är ansvarstagande och flexibel och som kan förena självständigt arbete med god samarbetsförmåga. Du är öppen och social och tycker om att arbeta med patienter från olika bakgrunder och miljöer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övriga uppgifter
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningarna och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är den 5 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om anställningenErsättning
Individuell lönesättning tillämpas
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor
Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@logopedteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logoped Bro". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logopedteamet Stockholm AB
(org.nr 559164-8190), https://www.logopedteamet.se
Bro Centrum 15 (visa karta
)
197 31 BRO Arbetsplats
Logopedteamet Stockholm Jobbnummer
9986012