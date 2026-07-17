Logoped till Logopedmottagningen, Sollefteå
Region Västernorrland / Logopedjobb / Sollefteå Visa alla logopedjobb i Sollefteå
2026-07-17
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Logopedmottagningen inom Närsjukvårdsområde Väster ligger på Sollefteå sjukhus. Vi som jobbar på mottagningen har roller som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, dietister och logopeder. Hos oss hjälper vi såväl barn som vuxna med tal- och språkrubbningar, oralmotoriska störningar samt sväljsvårigheter.
Nu söker vi en logoped till vår verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidare anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterUtreda, diagnostisera och behandla barn och vuxna med tal- och språkrubbningar, oralmotoriska störningar samt sväljsvårigheter
Att informera, instruera, handleda och undervisa patienter, närstående och personal
Utprova och förskriva hjälpmedel för att underlätta kommunikation och sväljning,
Delta i aktuella team/patientkonferenser
Vårddokumentation
Tjänstens huvudsakliga arbetsområden är barnspråk, språkutredningar och slutenvård, vi är också öppna för dialog kring detta. Möjlighet till viss distansarbete finns.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad logoped
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet som logoped på sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperInitiativtagande
Strukturerad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:065". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Johannes Burström johannes.burstrom@rvn.se +4662019165 Jobbnummer
10005255