Logoped till Lagunen - center för sinnesstimulering
2025-10-02
Logoped - Center för Sinnesstimulering Lagunen
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa
Längtar du också efter en arbetsplats där man värdesätter skratt, god arbetsmiljö och ett öppet sinne? Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en behandlande verksamhet för ungdomar och vuxna inom Habilitering och Hälsa och tar emot patienter från hela Region Stockholm.
Vi erbjuder sinnesstimulering till patienter med omfattande kognitiva svårigheter. De olika sinnesrummen skapar förutsättningar för aktivitet, avslappning, kommunikation och samspel. På Lagunen arbetar två arbetsterapeuter och en musikterapeut. Övriga medarbetare på CFS är arbetsterapeut och specialpedagoger på Korallen (för barn upp till 12 år). Vi finns på Sabbatsbergs sjukhus. Läs vår verksamhetsbeskrivning/pdf på hemsidan för att få mer information om vad tjänsten innebär: https://www.habilitering.se/lagunen
Om tjänsten: Vi söker en logoped med intresse för kommunikation och samspel.
Din primära uppgift på Lagunen är att stödja, uppmuntra och bekräfta samspelet mellan patient och medföljare i våra sinnesrum. Som logoped bidrar du med kunskap om kommunikation på tidig nivå och om AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) för målgruppen.
Som behandlare kommer du att hålla i medföljarutbildningar och vara med i utveckling av en kommunikativt anpassad miljö. Löpande administrativt arbete ingår, samt underhåll av rummen (material och utrustning).
I tjänsten på Lagunen arbetar du en lördag per månad, ledig dag tas ut i samråd. Vi har ett nära samarbete med Korallen och hjälps ibland åt att ta emot besökare.
Om dig: Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och vuxna som har en medelsvår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning eller omfattande kognitiva svårigheter. Du ska motiveras av att möta och samspela med personer på tidig utvecklingsnivå, sträva efter ökad delaktighet och ge möjlighet till meningsfull stimulans. Du behöver värdesätta ett respektfullt bemötande, vara empatisk och trygg som person. Du bör ha en mycket god kommunikativ förmåga, kunna motivera nätverk, hantera komplexa situationer och samtal.
För att trivas hos oss bör du vara kreativ, ha mycket god samarbetsförmåga, vara flexibel och kunna anpassa ditt tempo och bemötande utifrån situation. Du behöver kunna arbeta självständigt och strukturerat, ta eget ansvar och initiativ. Det är meriterande om du har ett musikintresse, spelar ett instrument och har erfarenhet av musiksamspel. En möjlig arbetsuppgift är att leda multisensorisk musikgrupp tillsammans med musikterapeut.
Hos oss erbjuds du: - Fri hälso- och sjukvård - Friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid - Flexibel arbetstid - Extra ersättning vid föräldraledighet
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning, 100% fr.o.m 2026-01-12 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med ansökan!
Om du vill veta mer:
Enhetschef: Tanja Medenica tel. 08 123 350 93
Facklig representant: logoped Clara Hultqvist, tel 08-123 357 78
Om verksamheten: Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6055". Omfattning
