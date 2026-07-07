Logoped till Kannebäcksskolan
Göteborgs kommun / Logopedjobb / Göteborg Visa alla logopedjobb i Göteborg
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Beskrivning
Vårt skolområde består av fem skolenheter Vättnedalsskolan F-6, Ängåsskolan F-6, Kannebäcksskolan Anpassad grundskola 1-9, Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 och Kannebäcksskolan Resursskola 1-9. Skolenheterna har delvis olika uppdrag och samtidigt strävar vi efter att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö, för att alla våra elever ska lära och utvecklas efter sina förutsättningar. Ledningsgruppen består av en rektor och sju biträdande rektorer. I sydväst20 arbetar ca 300 medarbetare.
Just nu söker vi en erfaren och engagerad logoped som vill vara en del av vårt elevhälsoteam och bidra till att stödja våra elevers språk- och kommunikationsutveckling. Som skollogoped arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du arbetar nära skolområdets specialpedagoger och så klart med våra klasslärare. Tjänsten är placerad på Resursskolan Kannebäck.Dina arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med dina kollegor identifiera vilket stöd som eleverna behöver. Du kommer att samarbeta med engagerade lärare och elevassistenter för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling under skolvardagen och i fritidsverksamheten. Det innebär att du genom ett handledande arbets- och förhållningssätt erbjuder kollegor stöd i arbetet kring tal, språk, kommunikation, lek/samspel, läsning och skrivning. Du kommer även att arbeta direkt med elever (enskilt eller i grupp) genom att kartlägga, planera och genomföra insatser som stärker förmågor inom dessa områden.
Som skollogoped är du en del av skolornas elevhälsa. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Att utforma och hålla i personalutbildningar är en återkommande del av skollogopedens uppdrag. Arbetet är varierande och du har stora möjligheter att påverka arbetssätt och upplägg. Inom skolområdet finns tre logopeder, du blir den fjärde.Kvalifikationer
Du är legitimerad logoped och har flerårig erfarenhet av arbete med att identifiera och stötta elever i språkliga och kommunikativa svårigheter.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbetet som skollogoped.
god kunskap om målgruppen barn/ungdomar med Intellektuell Funktionsnedsättning och/eller NPF.
erfarenhet av olika former av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) såsom Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), bildstödsanvändande i kognitivt syfte samt hög- och lågteknologisk bildkommunikation.
pedagogisk erfarenhet.
god kännedom om aktuell forskning kring tal-, språk- och kommunikationssvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter.
Du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra professioner. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har förmåga att arbeta självständigt utifrån vad situationen kräver och förmåga att ta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Helena Falk helena.falk@grundskola.goteborg.se 031-3673465 Jobbnummer
9995799