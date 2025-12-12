Logoped till HC Hjärnskadecenter
2025-12-12
Logoped till Hjärnskadecenter
Är du intresserad av att arbeta med vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar efter förvärvad hjärnskada och vill göra skillnad för våra patienter? Ta chansen att komma och jobba tillsammans med oss i en unik tjänst!
Hjärnskadecenter är en enhet inom Habilitering & Hälsa, en verksamhet inom Region Stockholm med särskild kompetens kring funktionsnedsättningar.
Hjärnskadecenter består av ett vuxenteam och ett barnteam. Vi sitter i lokaler på Sabbatsbergs sjukhus i centrala Stockholm nära till buss, tunnelbana och pendeltåg.
Hjärnskadecenter ger långsiktiga insatser till vuxna personer som har drabbats av måttlig till svår förvärvad hjärnskada och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3. Hjärnskadecenters upptagningsområde är hela Stockholms län.
Vi arbetar i tvärprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped och psykolog. Vi är ett härligt engagerat gäng som besitter mycket kunskap och vårt arbete präglas av arbetslust och ett stort engagemang till våra patienter!
Våra insatser syftar till att underlätta tillvaron för personer med förvärvad hjärnskada och att stärka individens förmåga att leva ett gott och självständigt liv. Stöd till anhöriga och personer i närmiljön ingår också i teamets arbetsuppgifter.
Vi erbjuder:
Som logoped hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete med goda möjligheter att påverka ditt arbete och nära samverkan med många andra vård- och rehabiliteringsverksamheter. Vi erbjuder kollegialt stöd, ett flexibelt arbete med frihet under ansvar, teamhandledning och god kompetensutveckling genom kontinuerlig fortbildning.
Vi tillämpar flexibel arbetstid och har förmåner så som fri hälso- och sjukvård, ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid.Om tjänsten
Logopedens arbetsuppgifter är bland annat utredning av tal-, språk- och kommunikationsnedsättningar samt dysfagi. I arbetsuppgifterna ingår även att ge konsultation och rådgivning till personer i patientens närmiljö, förskrivning av hjälpmedel samt viss behandling. Insatser kan ges både enskilt och i grupp. Samverkan med andra myndigheter och vårdgivare ingår också i arbetet. Arbetet sker i nära teamsamverkan och förläggs både på och utanför enheten, t.ex. vid hembesök eller besök på daglig verksamhet. Bedömning och åtgärder vid problembeteenden hos patienter efter förvärvad hjärnskada kan även ingå i logopedens arbetsuppgifter. Vi journalför i systemet Take Care.
Om dig:
Vi söker dig legitimerad logoped med klinisk erfarenhet av arbete med vuxna som har drabbats av förvärvad hjärnskada. Du har erfarenhet av bedömning gällande kommunikation och dysfagi och har ett stort intresse av teamarbete.
Vidareutbildning inom logopedi och förvärvad hjärnskada är meriterande.
För att trivas i rollen som logoped på Hjärnskadecenter är det viktigt att du är trygg i dig själv och har förmåga att anpassa dig beroende på situation. Du uppskattar att ha många kontaktytor, ser fördelarna med att vara del av ett team med olika kompetenser. Samtidigt ställer arbetet krav på god förmåga till självständigt arbete, att strukturera och avgränsa uppgifterna. Du har god social kompetens och tycker om att samverka med andra. Vidare behöver du vara engagerad, flexibel och prestigelös. Intresse och erfarenhet av utvecklingsarbete och forskning värderas högt, liksom förmågan att ta till sig nya metoder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidare 60% med tillträde 2 mars eller enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till utökning av tjänstgöringsgrad.Kontaktuppgifter för detta jobb
Lena Salomonsson, enhetscheflena.erixon-salomonsson@regionstockholm.se
Telefonnummer: 08-123 351 10
Eva Svensson, logopedeva.m.svensson@regionstockholm.se
Telefonnummer: 08-123 351 07
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
