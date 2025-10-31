Logoped till habiliteringsverksamheten
2025-10-31
Habiliteringsmottagningen, NyköpingPubliceringsdatum2025-10-31Om företaget
Vi är en specialistenhet inom Region Sörmland utifrån särskild kunskap om varaktiga funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Habilitering är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Vårt uppdrag innebär att ge habiliterande och utredande insatser till barn, ungdomar och vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, flerfunktionshinder, intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd.
Vi arbetar i multiprofessionella team uppdelat i barn- ungdom och vuxenteam. Professionen har ett nära samarbete på mottagningen och arbetar med gemensam prioritering.Arbetsuppgifter
Du kommer att planera och utföra logopediska insatser till barn och ungdomar för att utveckla eller kompensera bristande kommunikationsförmåga och ät- och sväljförmåga. Du kommer arbeta med AKK och olika hjälpmedel för att främja kommunikation. Information, utbildning och rådgivning till nätverk kring patienten är en viktig del i arbetet.
Vi arbetar utifrån ett beteendemedicinskt synsätt, tillämpad beteende analys (TBA).
Vi erbjuder dig ett stimulerande, roligt och utvecklande arbete. Vi ger insatser individuellt och/eller i grupp, på vår mottagningen eller på patientens vardagsarenor. Eftersom du kommer vara en viktig del i våra multiprofessionella team så är det viktigt att du tycker om att arbeta med andra och tror på att bästa resultat uppnås tillsammans.
Vi träffas regelbundet i länsgemensamma yrkesträffar, för att diskutera och samverka kring yrkesspecifika frågor. Inom vår verksamhet pågår ett ständigt förbättringsarbete där alla medarbetare är delaktiga.
Det är ett varierande och mångsidigt arbete som anpassas efter patientens behov, vilket är en kreativ del av arbetet. Du erbjuds handledning av erfarna kollegor på mottagningen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad logoped. Erfarenhet av habiliteringens målgrupper är meriterande, liksom arbete med IBT (Intensiv beteendeträning) Att du har körkort B är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidare, med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Malin Palmér Andersson, 0155-24 71 02.
Yrkessamordnare Ellika Forsberg, 0155-24 54 09.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på habiliteringsmottagningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-23.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
