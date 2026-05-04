Logoped till Habiliteringscenter Liljeholmen
2026-05-04
Habiliteringscenter Liljeholmen söker leg. logopedPubliceringsdatum2026-05-04Om företaget
Habiliteringscenter Liljeholmen barn är en specialistmottagning som tillhör Habilitering & Hälsa. Vi erbjuder insatser till barn 0-17 år med varaktiga funktionsnedsättningar såsom autismspektrumdiagnos, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.
På Habiliteringscenter Liljeholmen arbetar psykologer, kuratorer, logopeder, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och specialpedagog tillsammans i tvärprofessionella team för att underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning. Gemensamt för våra patienter är stora behov av stöd i vardagen.
Vår mottagning ligger i Liljeholmen, med närhet till buss, T-bana och tvärbana.Om tjänsten
Vi söker en vikarierande logoped i våra team som ger insatser till barn med intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.
Som logoped hos oss möter du barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år samt deras nätverk.
Dina patienter har intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning, med eller utan autism. Arbetsuppgifterna består av kartläggning, bedömning och behandling av kommunikation, tal- och språksvårigheter samt ät-, drick och sväljproblematik och att arbeta med insatser kring problembeteende. I arbetet ingår också utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel samt inträning och uppföljning av dessa. Arbetet innebär också att leda grupper och hålla föreläsningar.
Våra patienter har ofta komplexa behov där samverkan krävs. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer krav på flexibilitet då du inte enbart träffar patienter på habiliteringscentret utan vid behov även i deras närmiljö.
Vi söker:
Vi söker dig som är legitimerad logoped och har erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller rörelsenedsättning. Du kan arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du har erfarenhet av arbete med kommunikation, tal- och språksvårigheter samt ät- och sväljsvårigheter. Kompetens gällande både låg- och högteknologisk alternativ kommunikation är meriterande, liksom arbete i habilitering eller habiliteringsnära verksamhet. För att trivas hos oss behöver du kunna planera och strukturera ditt arbete och ha god förmåga att prioritera. Du är intresserad av att ge insatser i gruppform, har god datorvana och trivs med att arbeta tillsammans med andra professioner mot ett gemensamt mål.
Hos oss får du:
• Kompetenta och trevliga kollegor i såväl den egna som andra professioner.
• Stöd och utbyte genom arbete i tvärprofessionella team.
• God kompetensutveckling genom vår interna personalutbildning samt handledning.
• Flexibel arbetstid.
• Fri hälso- och sjukvård.
• Ett generöst friskvårdsbidrag och friskvård under arbetstid
Anställningsform:
Vikariat under föräldraledighet, ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Omfattning; 100%
Om verksamheten:Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 1 Barn Kontakt
Rebecca Kanter rebecca.kanter@regionstockholm.se 08-12335371
