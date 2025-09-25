Logoped till Barnhälsan, Förskoleförvaltningen (vikariat)
2025-09-25
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en logoped till Barnhälsan i Förskoleförvaltningen. Tjänsten är ett föräldravikariat som sträcker sig under cirka 1 år.
Förskoleförvaltningen är indelad i fyra geografiska områden: Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost. I varje område finns Barnhälsans stödteam, som leds av enhetschef Barnhälsa. Stödteamet består av specialpedagoger, psykologer och logoped, som alla arbetar på uppdrag av förskolans rektor. Barnhälsans stödteam har i uppdrag att stödja förskolans personal, rektorer och verksamhetschefer i att leda och utveckla barnhälsoarbetet i förskolan.
Vi har ett inkluderande förhållningssätt där vi arbetar främjande och förbyggande med fokus på alla barns rätt till en utvecklande, kreativ, rolig och professionell lärmiljö där de kan få vara sitt bästa jag.
Som logoped kommer du stödja rektor och pedagoger att bedriva ett språkfrämjande och hälsofrämjande arbete. I rollen som logoped i förskolan ingår att arbeta utifrån rådande styrdokument, förskolans verksamhetsplan och utifrån behovsanalys erbjuda olika former av kompetensutvecklingsinsatser med fokus på tillgängliga lärmiljöer och språkfrämjande arbetssätt. Du kommer arbeta på organisations- och gruppnivå med fortbildning som möjliggör inkludering och delaktighet för barnen på förskolan. Du kommer arbeta i ett tvärprofessionellt team med specialpedagoger och psykologer till vilka du bistår med logopedisk kompetens.
Du kommer att ha din placering i utbildningsområde Centrum. Du kommer också att jobba nära övriga logopeder i Förskoleförvaltningens Barnhälsa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad logoped med minst 2 års erfarenhet i yrket. Det är meriterande om du i din roll som logoped tidigare arbetat inom utbildningssektorn och har kännedom om förskolans/skolans läroplan.
Du ska ha:
• erfarenhet av att arbeta med övergripande språkstödjande insatser.
• erfarenhet av ett konsultativt arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser på grupp- och organisationsnivå.
• god förmåga att initiera, leda och planera olika möten, presentationer och utbildningar.
För att lyckas i rollen som logoped i förskolan är du empatisk och tydlig i ditt sätt att kommunicera med kollegor och personal. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkessammanhang. Du skapar goda relationer och bygger nätverk med personer som är viktiga för din yrkesroll. Genom att du trivs i mötet med andra har du förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara utmaningar och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Uppdraget som logoped i förskoleförvaltningen förutsätter initiativförmåga, ansvarskänsla, självständighet och förmåga till god planering. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Samtidigt har du lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
