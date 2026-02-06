Logoped, Specialistkliniken Mun-H-Center
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland.
Vi utgör remissinstans för tand-, hälso- och sjukvården såväl inom regionen som på nationell nivå vad gäller barn, ungdomar och vuxna med sällsynta hälsotillstånd. Våra kliniskt verksamma team består av specialister inom pedodonti, ortodonti, sjukhustandvård och logopedi samt tandhygienister och tandsköterskor.
I Mun-H-Centers nationella uppdrag ingår att samla, dokumentera och sprida kunskap om munhälsa, bettförhållanden och orofacial funktion vid olika sällsynta hälsotillstånd. Förutom klinik, bedrivs även forskning och undervisning kring nämnda patientgrupper.
Gå gärna in på vår webbplats www.mun-h-center.se
och läs mer om vår verksamhet och om oss som arbetar på kliniken.
Om jobbet
Som logoped på Mun-H-Center ansvarar du för utredning och insatser gällande orofaciala funktionsnedsättningar såsom ät- och tuggsvårigheter, salivläckage, bitbeteende och talmotoriska svårigheter hos personer med sällsynta hälsotillstånd. Föreläsningar, rådgivning och konsultation till nätverk runt personer med sällsynta hälsotillstånd ingår i arbetet. Du kommer att arbeta i tvärprofessionella team tillsammans med våra specialister inom pedodonti, ortodonti och orofacial medicin på Mun-H-Center, samt vid medverkan på Ågrenskas familjevistelser (www.agrenska.se).
Tjänsten är ett 1-årigt vikariat pga. föräldraledighet med ev. förlängning.
Om dig
Du är legitimerad logoped med klinisk erfarenhet av arbete med orofaciala funktionsnedsättningar och sällsynta hälsotillstånd. Vi ser gärna att du har dokumenterad fortbildning inom området orofacial funktion. Erfarenhet av arbete med habilitering är meriterande, liksom vana av att arbeta i multiprofessionellt team.
Du har kunskap, kompetens och känner trygghet i bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Du är intresserad av utveckling både i ditt kliniska arbete och av vårt gemensamma arbete. Som person är du självgående, engagerad, flexibel, lösningsfokuserad och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som för oss innebär att du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i uppdraget. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och ser det som en styrka att arbeta i team tillsammans med andra.
Hos oss får du möjlighet att ta eget ansvar och att göra skillnad. På Folktandvården ser vi samarbete som vår styrka och det är därför viktigt att vi kan arbeta bra tillsammans. Dina personliga egenskaper är viktiga och att kunna relatera till andra människor på ett lyhört sätt värderas högt. Om stressade situationer skulle uppstå är det viktigt att kunna ge stabilt intryck och också kunna organisera och prioritera arbetet på ett klokt och effektivt sätt. I det dagliga arbetet är du självgående och tar ansvar för din uppgift så att vi tillsammans kan lösa utmaningar och vara trygga tillsammans för de vi är till för.
