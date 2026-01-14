Logoped sökes till vikariat på ABC Logopedtjänst
2026-01-14
ABC Logopedtjänst söker en vikarie till vår mottagning i Enskededalen. Vi söker en logoped som har intresse av att arbeta med utredning och behandling av barn med tal- och språksvårigheter samt dyslexi.
ABC Logopedtjänst startade 2008 och här arbetar åtta erfarna logopeder inom områdena tal- och språksvårigheter och dyslexi. Vi finns på Kungsholmen i centrala Stockholm. Vi finns även på BVC Knoppen, Dalens sjukhus, Enskededalen.
Logopederna hos oss har lång erfarenhet och vi har behandlingskonferenser varje vecka med möjlighet till kollegialt stöd och utbyte. Journalföring sker i Take Care. Vi har hög trivsel i vår personalgrupp och många väljer att arbeta hos oss under lång tid. Vi är ett privat vårdföretag som har avtal med Region Stockholm. Vi erbjuder tjänstepensionsavsättning och generöst friskvårdsbidrag. Arbetet utförs självständigt och det finns stora möjligheter till ett flexibelt schema. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling.
Som nyanställd får du introduktion samt stöd av en mentor.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn med tal- och språksvårigheter samt dyslexi. Du är självgående i ditt arbete, har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: vikariat på 100%. Varaktighet ca 1 år. Ordinarie logoped kommer att vara föräldraledig. Tillträde maj/juni 2026 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 6/2. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: info@abclogopedtjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Logoped 2026-01". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abc Logopedtjänst AB
Dalens sjukhus, Åstorpsringen 6 (visa karta
121 31 ENSKEDEDALEN Arbetsplats
ABC Logopedtjänst Enskededalen/BVC Knoppen Kontakt
Verksamhetschef
Carolina Rydin carolina@abclogopedtjanst.se 0708440214 Jobbnummer
