Logoped för bemanningsuppdrag Stockholm 2026
2025-11-17
Capio Bemanning & Rekrytering (CBR) erbjuder bemanningsuppdrag i Stockholm/Simrishamn och Rekryteringsuppdrag över hela Sverige. Bemanning av specialistläkare, legitimerade läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister inom Geriatrik, Rehab, ASiH, Palliativ slutenvård, läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO). Vi erbjuder flexibla och varierande uppdrag med konkurrenskraftiga villkor. Bemanningsuppdragen varierar från enstaka pass till uppdrag över längre tidsperioder.
På Capio Handengeriatriken bedrivs slutenvårdsrehabilitering med inriktning på ortopedi och neurorehabilitering. Det finns 54 vårdplatser som är uppdelad på två avdelningar.
Din roll
Du kommer att ingår i vårt bemanningsteam med duktiga och uppskattade kollegor. Rollen kräver att du är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. I din roll som logoped gör du främst bedömningar kring svälj-och /eller talsvårigheter. Även för språk, kommunikation och tal. Vid behov av poliklinisk uppföljning remitterar du patienten till lämplig nästkommande vårdinsats. Samverkan med andra vårdgivare och instanser inom den kommunala omsorgen är en viktig del av arbetet. Journalföring ingår i det dagliga arbetet.
Du arbetar självständigt med inskrivna patienter och har ett interprofessionellt team som stöd. Vi söker dig som kan jobba deltid under april till juni månad 2026.
Du vill medverka till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra!
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig ersättning och kollektivavtal
Flexibilitet, arbeta enstaka pass, deltid eller heltid, med uppdrag som speglar din kompetens
Friskvårdsbidrag
Vi bryr oss om vår personal och ute på uppdraget är du en i Capio-teamet.
Om dig
Legitimerade logoped. Du har minst två års erfarenhet, där arbete inom slutenvården ingått. Erfarenhet av dysfagi är ett krav. Personliga egenskaper som vi värdesätter är: Flexibilitet, laganda, positivitet där du bidrar med ett öppet och glädjefyllt arbetsklimat, samt att du har ett genuint intresse för människor.
Varmt välkommen med din ansökan!
