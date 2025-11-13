Logoped
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vilka är vi?
Ungefär fem procent av de patienter som överlever intensivvården blir kvar på IVA under en längre tid, eftersom de är för sjuka för att kunna ta sig vidare i vårdkedjan. Där kommer Remeo in i bilden. Remeo-konceptet är en i Sverige ny och särskilt utvecklad vårdform för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Vi erbjuder högkvalificerad och högteknologisk vård och rehabilitering utanför den traditionella sjukhusmiljön. Med start utifrån intensiv-/intermediärvård gör vi en individuell vårdplan för varje patient, där rehabilitering och vård går hand i hand från dag ett.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara med och bidra i utvecklingen av framtidens högspecialiserade vårdkoncept för långvarigt kritiskt sjuka patienter. Vi är stolta över Remeo, en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare och en fin gemenskap.
Vi har kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner. Den högspecialiserade vård vi bedriver kräver kontinuerlig vidareutveckling av alla medarbetare och vi har därför en omfattande utbildningsverksamhet internt och externt. Vi arbetar med feedback, kontinuerligt lärande i arbetet, handledning och reflektion. Vi driver också kontinuerligt ett flertal utvecklings- och forskningsprojekt och det finns goda chanser till utökat ansvar och vidare utveckling.
Vad kommer du att få göra?
Som logoped på Remeo arbetar du i ett högspecialiserat, interprofessionellt team med bland andra läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och tekniker. Din roll är särskilt central för patienter med trakeostomi, under ventilatorbehandling och inför dekanylering. Vi gör upprepade FUS av svälj- och svalgfunktion, en individuell rehabilitering planeras, utförs och justeras utifrån dessa. En viktig del av arbetet är också att hjälpa patienter och teamet att bedöma och underlätta kommunikation. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra nuvarande logopeder men också självständigt i teamet. Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter i en vårdform där vi tillsammans gör skillnad för våra patienter.
Vem är du?
Vi söker en rehabiliteringsintresserad logoped som har FUS-kompetens och gärna AKK-kompetens.Har du erfarenhet av patienter med trakeostomi är det meriterande. Vi tror att du är en person som är engagerad, gillar utmaningar och lockas av att bli en del av vårt interprofessionella team. Du vill vara med och utveckla vården för våra patienter och bidra med just din kompetens som logoped. Du tycker det är roligt att lära dig nya saker och tycker om att undervisa och stödja kollegor i teamet. Du har god samarbetsförmåga och är flexibel.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett vikariat på 100% med start så snart som möjligt till och med 2026-08-31, exakta datum och omfattning går att diskutera.
Låter det här som något du skulle vilja prova på och/eller kombinera med din nuvarande tjänst? Det här är din chans till kompetensutveckling inom logopediska insatser för trakeostomerade patienter, som du kan ta med dig till andra arbetsplatser!
Tveka inte att kontakta oss om du blir nyfiken och vill veta mer. Eller ansök redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Vid frågor nås rekryterande chef Mats Johansson (Paramedicinsk chef) på mats.johansson@remeo.se
eller 073-411 86 11.
Om Remeo
Remeos medarbetare gör hela skillnaden
Remeo har sedan starten 2013 utvecklats till ett kompetenscentrum för urträning ur ventilator, dekanylering och intensivvårdsrehabilitering och vi deltar även i vårdkedjan för nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskador. Under den tid kliniken har funnits har en unik kompetens byggts upp. Vi arbetar i multiprofessionella vårdteam där alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering. En stark gemenskap är en del av Remeos vårdkoncept.
Läs här om alla olika kompetenser i teamet som samarbetar kring patienten.
Våra patienter
Ca 2/3 av våra patienter remitteras från Stockholms sjukvård medan ca 1/3 remitteras från övriga Sverige. Den typiska patienten är mycket skör efter en lång intensivvårdstid och ofta finns flera komplicerande sjukdomar i bakgrunden.
Vacker och modern miljö
