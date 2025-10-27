Logistikutvecklare Till Hsng
Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna Visa alla lagerjobb i Eskilstuna
2025-10-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker en Logistic Developer till HSNG i Eskilstuna- Driv utvecklingen av framtidens lagerlösningar hos oss!
Är du en lösningsorienterad person med starkt intresse för logistik, systemutveckling och förbättringsarbete? Vill du arbeta i en nyckelroll med möjlighet att påverka både strategi och operativ verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Om HSNG
Health and Sports Nutrition Group HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com, Proteinfabrikken.no, Bodyman.dk samt Fitness Market Nordic och är ledande inom försäljning av kosttillskott och hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag.
Om rollen
Som Logistic Developer har du en central roll i HSNG:s lagerverksamhet. Du arbetar både drivande och stödjande med att utveckla och förbättra logistiklösningar - såväl tekniskt som systemmässigt. Du är en viktig länk mellan lagerdriften, systemutveckling och övriga avdelningar inom operations.
Du blir en del av den lokala ledningsgruppen och ansvarar för att initiera och driva förbättringsprojekt inom logistikområdet, utveckla automationslösningar och bidra till en effektivare lagerhantering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Delta i utvecklingen av våra lagersystem (Pyramid, e-Manager, NYCE) tillsammans med ERP/WMS-teamet
Initiera, leda och följa upp projekt inom logistik och operations
Utveckla automationslösningar för ökad effektivitet
Bidra till det strategiska utvecklingsarbetet inom operations
Ansvara för och driva företagets 5S-arbete
Arbetsmiljö & EHS
Vem är du?
Vi tror att du är en strukturerad och drivande person som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du har erfarenhet av logistikverksamhet, gärna med fokus på systemutveckling och förbättringsarbete. Har du arbetat med WMS och automationslösningar är det ett stort plus!
Kvalifikationer
Erfarenhet av lager/logistikverksamhet
God systemförståelse, gärna inom Pyramid, NYCE eller liknande WMS
Projektledarerfarenhet är meriterande
Erfarenhet av arbete med 5S och/eller LEAN är önskvärt
God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta över avdelningsgränser
Vi erbjuder dig
En nyckelroll med stor påverkan
Möjlighet att arbeta med både strategisk utveckling och hands-on förbättringsarbete
En engagerad arbetsplats där arbetsmiljö och trivsel prioriteras
Delaktighet i den lokala ledningsgruppen
Arena Personals rekryterare är ansvariga för rekryteringen av denna tjänst, notera att alla frågor tas med oss.
Start: Någon gång efter årsskiftet
Plats: Eskilstuna Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Amanda Ek amanda.ek@arenapersonal.com 0790068362 Jobbnummer
9575644