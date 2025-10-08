Logistikutvecklare Till Hsng!
2025-10-08
Vi söker en Logistic Developer - Driv utvecklingen av framtidens lagerlösningar hos oss!
Är du en lösningsorienterad person med starkt intresse för logistik, systemutveckling och förbättringsarbete? Vill du arbeta i en nyckelroll med möjlighet att påverka både strategi och operativ verksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Om rollen
Som Logistic Developer har du en central roll i vår lagerverksamhet. Du arbetar både drivande och stödjande med att utveckla och förbättra våra logistiklösningar - såväl tekniskt som systemmässigt. Du är en viktig länk mellan lagerdriften, systemutveckling och övriga avdelningar inom operations.
Du blir en del av den lokala ledningsgruppen och ansvarar för att initiera och driva förbättringsprojekt inom logistikområdet, utveckla våra automationslösningar och bidra till en effektivare lagerhantering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Delta i utvecklingen av våra lagersystem (Pyramid, e-Manager, NYCE) tillsammans med ERP/WMS-teamet
- Initiera, leda och följa upp projekt inom logistik och operations
- Utveckla automationslösningar för ökad effektivitet
- Bidra till det strategiska utvecklingsarbetet inom operations
- Ansvara för och driva företagets 5S-arbete
- Arbetsmiljö & EHS
Vem är du?
Vi tror att du är en strukturerad och drivande person som trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du har erfarenhet av logistikverksamhet, gärna med fokus på systemutveckling och förbättringsarbete. Har du arbetat med WMS och automationslösningar är det ett stort plus!
Kvalifikationer
- Erfarenhet av lager/logistikverksamhet
- God systemförståelse, gärna inom Pyramid, NYCE eller liknande WMS
- Projektledarerfarenhet är meriterande
- Erfarenhet av arbete med 5S och/eller LEAN är önskvärt
- God kommunikationsförmåga och vana att samarbeta över avdelningsgränser
Vi erbjuder dig
- En nyckelroll med stor påverkan
- Möjlighet att arbeta med både strategisk utveckling och hands-on förbättringsarbete
- En engagerad arbetsplats där arbetsmiljö och trivsel prioriteras
- Delaktighet i den lokala ledningsgruppen
Tillsättning av tjänsten enligt ök.
For the stronger, healthier and happier version of you! Brinner du också för en hälsosam livsstil och vill vara en del av ett team fullt med lagspelare? På HSNG - Health and Sports Nutrition Group HSNG AB strävar vi efter att erbjuda produkter i världsklass inom träning, hälsa & kost. Vi är ledande inom e-handel med försäljning av kosttillskott & hälsokost på den nordiska marknaden. HSNG AB består av Gymgrossisten.com, Bodystore.com & Proteinfabrikken.no. HSNG:s produkter säljs också i dagligvaruhandeln genom Fitnessmarket.se.
Stronger, healthier and happier! Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och betyget är att vi flertal gånger utnämnts till ett av Sveriges mest framgångsrika företag. HSNG ägs av det industriella investmentbolaget Orkla och är ett av tolv fristående portföljbolag. Ersättning
