Logistikutvecklare | Jefferson Wells | Västerås
Är du en driven logistikutvecklare som trivs i gränslandet mellan produktion, teknik och förbättringsarbete? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Logistikutvecklare till ett spännande konsultuppdrag i Västerås. Här får du en nyckelroll i att stötta produktionen, utveckla processer och driva förbättringsinitiativ i en tekniskt avancerad miljö. Välkommen med din ansökan!
Ort: Västerås
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till och med 2026-04-30
Om rollen
Som Logistikutvecklare kommer ditt fokus ligga på att stötta den dagliga produktionen och driva logistikutveckling. Du arbetar nära produktion, teknik och andra stödfunktioner för att säkerställa effektiva flöden, stabila processer och kontinuerlig förbättring.
I rollen kommer du bland annat att:
* Ge dagligt stöd till produktionen och leda logistikrelaterade aktiviteter.
* Delta i tvärfunktionella problemlösningsmöten och driva rotorsaksanalyser vid störningar.
* Säkerställa att metoder och processer följs av operatörer.
* Ta fram krav på logistiksystem för att på bästa sätt stödja produktionen.
* Ansvara för inköp och installation av verktyg och utrustning inom ditt område.
* Utföra enklare flödesoptimering och line balancing enligt fastställda metoder.
* Skapa och underhålla teknisk dokumentation samt produktionslayout i AutoCAD.
Du kommer också att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga metoder och processer, dokumentera arbetssätt, driva förbättringsprojekt och säkerställa efterlevnad av interna standarder och riktlinjer.
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och god förståelse för produktionslogistik. Du har förmågan att driva projekt, utveckla processer och agera som länk mellan produktion och teknik. Du är analytisk, strukturerad och trivs i en miljö där du får bidra till både operativt stöd och strategisk utveckling.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Ingenjörsutbildning med inriktning mot logistik, produktion eller motsvarande erfarenhet.
* Erfarenhet av logistikarbete inom tillverknings- eller industriverksamhet.
* Erfarenhet av att arbeta i och utveckla produktionsflöden och processer.
* Vana att arbeta i CAD-verktyg, gärna AutoCAD.
* Förmåga att leda projekt, planera resurser och följa upp leveranser.
* God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
