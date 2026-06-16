Logistiktekniker till Fordonsbolag i Borås!
Friday Väst AB / Logistikjobb / Borås Visa alla logistikjobb i Borås
2026-06-16
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Vill du vara med och utveckla framtidens logistiklösningar? Vi söker en driven och strukturerad logistiktekniker som vill bidra till effektiva processer och smarta materialflöden i vår kunds produktion i Borås!
OM TJÄNSTEN:
Som logistiktekniker blir du nyckelpersonen för materialberedning och logistikprocessen. Du ger dagligt stöd till logistikteamet och driver förbättringsinitiativ som stärker våra mål för kvalitet, effektivitet och arbetsmiljö.
Du kommer att:
Ansvara för metod- och processutveckling, verktyg, material och ergonomianalys.
Utföra riskanalyser och uppdatera layouter för en säker och effektiv arbetsmiljö.
Samarbeta med flera funktioner i fabriken och bidra med din expertis i utredningar och projekt.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar och rationaliseringar för att optimera våra flöden.
VI SÖKER DIG SOM: Har en eftergymnasial utbildning inom logistik/produktion eller likande.
Har tidigare arbetat inom logistik eller produktionsmiljöer.
Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska då detta används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har kännedom kring:
SAP
AutoCAD
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är en ansvarstagande och driven person som tar initiativ och ser till att saker blir genomförda. Med ett strukturerat arbetssätt har du förmågan att både hantera detaljer och samtidigt behålla fokus på helheten. Du trivs i samarbeten, arbetar gärna i team och bidrar till att skapa lösningar tillsammans med andra. Vidare har du en teknisk utbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet som ger dig en god förståelse för området.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Kontaktuppgifter: Tuva Sandberg.
Lön: Fast månadslön.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Kontakt
Recruiter
Tuva Sandberg tuva.sandberg@friday.se 0735-18 94 50 Jobbnummer
9965666