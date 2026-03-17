Logistiktekniker - analys och förbättring av logistikflöden
Vill du arbeta i en analytisk roll där du bidrar till ordning, struktur och kvalitet i logistikprocesser? Här kombinerar du analys med samarbete och dialog för att förstå avvikelser och hitta lösningar.
Ta chansen och skicka in din ansökan och bli en viktig del i att göra skillnad för samhället.
Din framtida utmaning
BAE Systems Hägglunds står inför en händelserik framtid och söker nu en logistiktekniker som vill vara med och analysera, följa upp och utveckla våra lager- och materialflöden.
Rollen passar dig som trivs med att förstå samband, identifiera avvikelser och bidra till lösningar tillsammans med verksamheten.
Du blir en del av teamet inom Logistiksupport, där analys, struktur och förbättring av logistikflöden står i fokus.
I dina arbetsuppgifter ingår:
- Hantera och dokumentera inventeringsunderlag samt analysera och sammanställa resultat vid inventeringsdiffar.
- Sammanställa resultat från fysisk inventering som utförs av förrådspersonal.
- Delta i återvinnings- och skrotningsprojekt, inklusive dokumentation och analys av underlag.
- Extrahera, sammanställa och följa upp rapporter från affärssystemet.
- Utreda avvikelser och föreslå lösningar för att förbättra logistikflöden.
- Säkerställa ordning och korrekt dokumentation för att underlätta det dagliga arbetet och förbereda inför revisioner.
Den du är
Vi söker dig som har några års erfarenhet av logistik eller supply chain och gärna högskoleutbildning inom industriell ekonomi eller logistik. Du har goda kunskaper i Microsoft 365 samt erfarenhet av ERP-system (meriterande med SAP).
Du kommunicerar väl i svenska och engelska i tal och skrift. Körkort är ett krav.
Som person är du noggrann, analytisk och lösningsorienterad. Du skapar ordning och effektivitet, använder data för beslut och ser till att uppgifter alltid levereras i tid. Du kommunicerar tydligt och ödmjukt, samarbetar bra i team och har en strategisk helhetssyn som kopplar ditt arbete till organisationens mål.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag.
Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Sista ansökningsdag är 2025-04-08men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-03-17Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Siv Wallin, Logistikchef, 070-26 28 971
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-824 17 89 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
