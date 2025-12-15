Logistiksupport till Stena Recycling i Örebro
A Hub AB / Speditörsjobb / Örebro Visa alla speditörsjobb i Örebro
2025-12-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Hub AB i Örebro
, Lindesberg
, Arboga
, Laxå
, Askersund
eller i hela Sverige
Vår kund
Stena Recycling är ett av Europas ledande återvinningsföretag och erbjuder helhetslösningar inom återvinning och cirkulära tjänster. Med ett långsiktigt perspektiv på människor och miljö erbjuder vår kund hållbara lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort. Företagskulturen präglas av innovationskraft, nyfikenhet och ambition att i nära samarbete med företagets kunder driva utvecklingen i branschen. Stena Recycling erbjuder en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Dessutom satsar företaget mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med Stena Recycling. Här får du jobba i en framtidsbransch!
Om rollenVi söker en Logistiksupportmedarbetare till Stena Recycling i Örebro. Rollen innebär huvudsakligen administrativt arbete i affärssystemet, där du hanterar uppgifter som att kontrollera avtal, avvikelser, order, priser och vikter. I tjänsten ingår även daglig kontakt med transportörer, liksom att delta i och leda transportörsmöten för att säkerställa och utveckla samarbetet. Vid eventuella avvikelser håller du dialog med både kunder och transportörer för att rätta till det som inte fungerat. Du har dessutom nära kontakt med kollegor och du ger dem råd och stöd i frågor som rör transporter. Att aktivt bidra till att förbättra kundernas logistiklösningar utgör också en viktig del av rollen. På sikt kan rollen innebära arbete med lönsamhetsbedömningar och optimering av transportlösningar.
Du ingår i ett team som har första kontakten med kunder och chaufförer när de anländer till filialen med material. Teamet ansvarar för att ta emot och väga in inkommande och utgående material på flera filialer samt delta i arbetet med utleveranser, allt i nära samarbete med produktionspersonalen. Du samarbetar tätt med dina kollegor för att säkerställa företagets lönsamhet och stödjer interna funktioner i transportrelaterade frågor. Ett intresse för helheten och en förståelse för företagets affärsverksamhet är därför viktigt. Stena Recycling arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt, och du förväntas bidra med engagemang och idéer!
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och noggrann, samtidigt som du är professionell och beslutsam i ditt agerande. Du är en självständig person som uppskattar en serviceinriktad roll där du representerar företaget utåt i kontakt med kunder och samarbetspartners. Samarbete är en självklarhet för dig, både med kollegor och kunder, och du kan vara tydlig och kravställande när situationen kräver det. Du tar gärna egna initiativ, arbetar proaktivt och söker ständigt förbättringar inom transportområdet. Din kommunikativa förmåga gör att du lätt skapar kontakt och förstår olika perspektiv. Arbetsmiljön är dynamisk och händelsestyrd, vilket innebär att du behöver kunna prioritera och växla fokus snabbt.
Kvalifikationer Avslutad gymnasieutbildning
Erfarenhet av service och kundkontakt, gärna inom transport
Erfarenhet av Excel och affärssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Utbildning inom transportområdet
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Arbetet sker från kontoret i Örebro, Returgatan 3
Omfattning: Heltid, vardagar, arbetstid 07-16 Anställningsform: Visstidsanställning, du kommer att arbeta som konsult i åtminstone 9 månader med ambitionen att därefter bli anställd direkt av kunden
Låter detta som en intressant roll för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urvalet sker löpande.
A-hub is an equal opportunity employer and is committed to creating a diverse working environment. All qualified candidates will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity, national origin, age or disability.
By submitting your application for this job, you are consenting to A-hub using your personal information in accordance with our GDPR compliance policy. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Isabella Kvist isabella@a-hub.se Jobbnummer
9645695