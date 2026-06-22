Logistiksupport till Stena Recycling
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Järfälla Visa alla logistikjobb i Järfälla
2026-06-22
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Vill du arbeta i en roll där du får kombinera service, problemlösning och affärsförståelse? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad person till ett uppdrag inom logistiksupport hos Stena Recycling. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vår kund Stena Recycling är en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Genom att omvandla avfall till nya resurser bidrar de aktivt till en mer hållbar och resurseffektiv framtid. I samband med ett planerat systembyte vid årsskiftet utökar vi nu teamet som arbetar mot Stena Recycling och söker fler medarbetare till logistiksupport för att möta framtidens behov.
I rollen som logistiksupport kommer du vara nyckelperson i att säkerställa effektiva och korrekta leveranser till kund. Du arbetar nära både produktion, sälj och externa transportörer och har en viktig roll i att optimera logistikflöden och bidra till en hållbar affär. Du kommer att tillhöra ett team om tre personer där samarbete, ansvarstagande och förbättringsarbete står i fokus.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar på plats hos Stena Recycling . Uppdraget inleds med en period på 6 månader, med god chans till förlängning. För denna tjänst krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vänligen beställ i samband med att du söker tjänsten här.
Arbetstiderna är måndag–torsdag kl. 07.00–16.15 samt fredag kl. 07.00–15.00.
Du erbjuds
En arbetsplats med starkt fokus på hållbarhet och innovation
Möjlighet att utvecklas inom logistik, affär och kundservice
Ett kompetent team med en stark laganda
En engagerad konsultchef som stöttar dig i din utvecklingDina arbetsuppgifter
Säkerställa korrekta leveranser i samarbete med produktion och transportörer
Fungera som second line-support och stötta sälj och administration
Utreda och lösa interna samt externa logistikärenden
Vara rådgivande inom logistikfrågor för regionen
Driva förbättringsarbete kopplat till logistiksupportens processer
Hantera avvikelser, kostnadsfördelning och orderbokning
Delta aktivt i förberedelser och genomförande av systembyten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av logistik
En avklarad gymnasieutbildning
Har god affärsförståelse och kan bedöma lönsamhet i affärer
Arbetat i olika IT-system, gärna Microsoft Office (Teams och Excel)
Är van vid att arbeta med kundservice
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av branschen
Bakgrund inom bygg, riv, kraft och energi
Jobbat med affärssystem och är bekväm med systembyten
Tidigare erfarenhet av arbete med orderläggning eller reklamationshantering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Nyfiken
Initiativtagande
Lagspelare
Glädjespridare
Problemlösare
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "N6NVAQ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9973856