Logistiksupport till kund i Skövde
NearYou Sverige AB / Logistikjobb / Skövde
2026-01-09
Publiceringsdatum2026-01-09
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Som Logistiksupport har du en viktig roll i det dagliga logistiska flödet och fungerar som en central kontaktpunkt mellan verksamhet, transportörer och kund. Du arbetar både operativt och administrativt med fokus på kvalitet, struktur och service.
I rollen ansvarar du för vägning av inkommande och utgående fordon, hantering av inleveranser samt exportrelaterade moment. Du har löpande kontakt med gårdspersonal och säkerställer att information och rutiner följs i det dagliga arbetet. Som en del av backoffice hanterar du avräkningar, följer upp avvikelser och säkerställer korrekt underlag gentemot kundKvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har lätt för att samarbeta med både operativ personal och administrativa funktioner.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av logistik, administration eller liknande arbetsuppgifter
• Är van vid att arbeta med system och administrativa processer
• Har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med olika yrkesroller
• Är ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt
• Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort, Tillgång till egen bil
Erfarenhet av vägning, exporthantering eller arbete inom återvinning, transport eller industri är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en varierande och praktisk roll i en verksamhet där logistiken är en avgörande del av helheten. Du blir en del av ett samarbetsinriktat team med nära kontakt mellan kontor och operativ verksamhet.
Hos oss får du:
• En stabil och viktig roll i den dagliga driften
• Arbeta nära verksamheten med tydligt ansvar
• En arbetsmiljö präglad av samarbete och korta beslutsvägar
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och administrativa processer
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Alem Blagajcevic tel 072 727 23 77 Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
NearYou Sverige AB
