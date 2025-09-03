Logistiksupport sökes till Stena Recycling i Jönköping
2025-09-03
Vill du jobba i en viktig logistisk roll hos ett av Sveriges ledande återvinningsföretag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad person till uppdrag som logistiksupport hos vår kund Stena Recycling. I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i det dagliga logistikflödet och ha mycket kontakt med både chaufförer, kunder och interna funktioner. Du ansvarar för att ta emot och väga in inkommande och utgående materialflöden, både lokalt och på distans på flera filialer i regionen. Du arbetar tätt tillsammans med produktionspersonal på plats och stöttar även sälj samt andra funktioner i frågor som rör transport och logistik. En stor del av arbetet är administrativt, där du bland annat hanterar transportdokument, skapar underlag för ekonomiska dokument och följer upp eventuella avvikelser.
Uppdraget är ett vikariat med omgående start och pågår till mars 2026, med god möjlighet till förlängning. Du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar på plats hos Stena Recycling.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs i en roll med mycket kontakt med människor och som har ett naturligt servicefokus. Du har lätt för att kommunicera med olika typer av personer och är lyhörd för deras behov. Du är strukturerad, lösningsorienterad och noggrann i ditt arbete. Vidare har du god teknisk förståelse och tycker om att arbeta i nya system.
Vi ser att du har en gymnasieutbildning eller motsvarande, och gärna tidigare erfarenhet från logistik, transport eller administrativa roller. Erfarenhet från avfallshantering eller återvinningsbranschen är meriterande. Krav för tjänsten är att du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Viktigast av allt är att du är en lagspelare med driv, engagemang och en vilja att göra ett bra jobb.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
