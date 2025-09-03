Logistikssäljare för Svensk Hemleverans
SvHL Norr KB / Säljarjobb / Luleå
2025-09-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Är du redo för ditt nästa steg i din karriär? vill du bli en del av ett dynamiskt och framåtblickande team? Hos oss får du möjligheten att växa och utvecklas i en stimulerande miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Vi söker en logistiksäljare som kan bidra till att stärka vårt varumärke och inbringa nya affärer i Norr och Västerbotten. Vill du bli en del av vår framgångsresa?
Som logistiksäljare erbjuder du en kombination av logistik- och distributionslösningar, Early Bird, ODR, post och lokala affärslösningar, till både nya och befintliga kunder.
Du blir en viktig del av säljteamet som är fördelat på våra olika regioner i Syd och Norr och utgår ifrån något av våra platskontor i Norr- och Västerbotten.
I rollen ingår:
- Vara proaktiv i merförsäljning på befintliga kunder, vara nyfiken och lyhörd och utveckla kunden.
- Stort fokus på att prospektera och bearbeta nya kunder, som stöd finns Salesforce, CRM system.
- Delta i för rollen lämpliga nätverk och/eller bransch forum
- Vara en del av Early Birds säljgrupp, och ansvara för att aktivt delta i deras säljutbildningar, nyhetslanseringar mm.
- För att lyckas krävs att du är delaktig och skapar bra relationer med våra lokala platskontor och analyserar marknaden för att identifiera tillväxt möjligheter.
- Projektledning krävs för att säkerställa att affären genomförs framgångsrikt både med lokala kontoret och närvaro mot kund.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom logistikbranschen. Hos oss får du chansen att arbeta med de senaste inom logistik, samtidigt som du får möjlighet att utveckla dig.
Du har en god socialkompetens och strävar efter att bygga långsiktiga relationer i ditt arbete. Vidare söker vi dig som driver ditt arbete framåt självständigt och tar initiativ till förbättringar och nya idéer när du ser potential i nya lösningar.
Som person tror vi, på att vara entusiastisk, närvarande, rådgivande i ditt sätt att arbeta. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper i den här rekryteringsprocessen.
- Van vid målstyrning och processorienterade arbetssätt
- Resultatorienterad med en förmåga att nå och överträffa försäljningsmål.
- Minst några års erfarenhet av försäljning
- B-körkort
Meriterande: tidigare erfarenhet inom logistik branschenVi tillämpar provanställning.
Placeringsort: Luleå, Skellefteå eller Umeå
Som logistiksäljare rapporterar man till distributionschef för SVHL NORR.
Du erbjuds att arbeta i ett härligt gäng som jobbar tillsammans för att skapa trivsel, och gemenskap! Vi är en värderingsstyrd koncern som eftersträvar jämställdhet och mångfald och värdesätter därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi som en del av vår rekryteringsprocess bakgrundsanalyser på utvalda kandidater.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor, vänligen kontakta rekryterare Mimmi Söderholtz, mimmi.soderholtz@ntm.se
För fackliga frågor vänligen kontakta Jenny Björklund Unionen, jenny.bjorklund@ntm.se
Svensk Hemleverans erbjuder snabba och prisvärda hemleveranser i en effektiv och hållbar logistikkedja med huvuduppdraget att dela ut morgontidningen. För att göra mest nytta i varje leverans tar vi även med oss brev och paket. Våra utdelningsområden är Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Sörmland, Norrbotten och norra Västerbotten.
Vi är en del av NTM som är en av Sveriges största koncerner för lokal media, en stiftelseägd koncern med hjärtat i den lokala journalistiken. Vi har höga ambitioner i vårt dagliga arbete och som arbetsgivare. Vi arbetar aktivt med vår arbetsmiljö, kompetens och ledarskap för att skapa en välmående verksamhet.
Vi värdesätter mångfald och utvecklas genom att ta vara på våra medarbetares skilda erfarenheter och perspektiv, men vi samlas under en gemensam värdegrund: Vi är lyhörda, målinriktade och nyfikna och därför snabba till förändring. Vi har en positiv anda och vi är förlåtande, toleranta och inkluderande. Ersättning
