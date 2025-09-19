Logistiksamordnare
2025-09-19
Sysav bidrar till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Vi omhändertar avfall, avgiftar, förädlar och för tillbaka resurser till samhället. Vi skapar också insikt kring hållbar konsumtion och visar vägen för branschen genom innovativa lösningar. Sysav är stolt över att bidra till att skapa världens mest hållbara region - tillsammans med kunder, samarbetspartners och våra 14 ägarkommuner.
Vill du bidra till en hållbar framtid och arbeta i en samordnande roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter? Sysav söker nu en driven och strukturerad Logistiksamordnare till ett föräldravikariat.
Som Logistiksamordnare hos Sysav får du en varierad roll med stort eget ansvar. Du blir en viktig del i att säkerställa att transportflöden fungerar smidigt och att Sysavs containrar håller den kvalitet som förväntas. Du samarbetar nära din chef och andra funktioner i organisationen och fungerar som en länk mellan interna avdelningar, entreprenörer och leverantörer.
Varför arbeta på Sysav?
På Sysav bidrar du till en hållbar värld där så mycket som möjligt tas tillvara. Hos oss får du en arbetsplats där ett tillitsfullt och lyhört ledarskap och medarbetarskap premieras. Balans mellan arbete och fritid är viktigt för många av våra medarbetare och därför även för oss. Förutom friskvårdsbidrag, erbjuder vi en förmånlig sjukvårdsförsäkring och tillgång till vår Förmånsportal samt gratis pensionsrådgivning.
Ditt team
Du har ett självständigt uppdrag med mycket eget ansvar, men arbetar nära och får stöd av din närmaste chef. Du har ett eget kontorsrum, men du har ändå smidig tillgång till både chefen och andra avdelningar som du samarbetar med.
Din roll
Som Logistiksamordnare ansvarar du för att både stötta organisationen kring administration av transportbehov och att Sysavs samtliga containrar håller den standard som Sysav förväntas ha. I tjänsten ingår även samordning av Sysavs tjänst Protector (Sysavs sekretessanläggning som även omhändertar kliniskt avfall) och underhåll av Sysavs poolbilar (sju personbilar).
Du ansvarar för att underhåll, service och reparationer görs på Sysavs containrar enligt plan. Du har en god kommunikation med kollegor, samarbetspartners och entreprenörer kring containerhanteringen och transporter.
Du kommer även att hantera administrativa uppgifter som uppföljning, statistik, inköp, fakturahantering samt planering och utvecklingsarbete.
För att trivas är det viktigt att du:
• har initiativförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete
• arbetar bra i grupp samtidigt som du tar har förmåga att ta individuellt ansvar
• är strukturerad, noggrann och har analytisk förmåga
• arbetar proaktivt, är lyhörd och har ett driv att utveckla arbetet och verksamheten
Viktiga erfarenheter
• Erfarenhet av transportplanering och logistik.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
• B-körkort
• Goda kunskaper i Word och Excel
Meriterande
• Högskole- eller universitetsexamen eller yrkeshögskola inom transportplanering/logistik alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av containerunderhåll
Om ansökan
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 25-10-12. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Anställningsform
Vikariat, heltid, under perioden 25-11-01 - 26-04-30.
Ort
Malmö.
Mer information
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Victoria Jeppsson, driftchef logistik, på victoria.jeppsson@sysav.se
alternativt 040 - 635 19 58.
