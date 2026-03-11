Logistikplanerare till Lantmännen Biorefineries
Logistikjobb / Lidköping
2026-03-11
Vill du jobba med logistik i en verksamhet där planering, samarbete och problemlösning står i centrum? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Om Lantmännen Biorefineries
Lantmännen är ett svenskt lantbrukskooperativ och en ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Koncernen ägs av svenska lantbrukare och verkar genom hela värdekedjan - från jord till bord. Genom innovation och hållbara lösningar bidrar Lantmännen till att stärka svensk livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden.
Till Lantmännen Biorefineries i Lidköping söker vi nu en Logistikplanerare för ett sommarvikariat. Här får du en central roll i den dagliga logistiken och blir en viktig del av teamet.
I rollen arbetar du med att säkerställa effektiva flöden genom planering, koordinering och uppföljning av leveranser. Du samarbetar nära med flera funktioner i organisationen och har även kontakt med externa transportörer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Orderhantering och leveransplanering
Bokning och koordinering av transporter
Kontakt med åkerier och andra externa partners
Fakturahantering och uppföljning
Samarbete med produktion, lager och säljorganisation
Arbetet innebär att hantera flera parallella uppgifter och kräver god struktur, problemlösningsförmåga och ett helhetsperspektiv på logistiken.
Anställningsform
Tjänsten är ett konsultuppdrag via StudentConsulting, vilket innebär att du blir anställd av oss och jobbar som konsult hos Lantmännen Biorefineries.
Period: Juni till mitten av augusti
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid/kontorstid
Placering: Lidköping
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Studerar inom logistik eller annat relevant område, alternativt har motsvarande utbildning eller erfarenhet
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av affärssystem
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom logistik eller transportplaneringDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är en strukturerad och analytisk person som tycker om att lösa problem och skapa effektiva flöden. Du arbetar noggrant, har lätt för att samarbeta och kommunicerar tydligt med både kollegor och externa kontakter. Du behåller lugnet även i ett högt tempo och har ett lösningsorienterat arbetssätt där du gärna tar egna initiativ.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
