Logistikplanerare
Skillway AB / Administratörsjobb / Klippan
2025-10-27
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skillway AB i Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
, Landskrona
, Höganäs
eller i hela Sverige
Logistikplanerare till Gyllsjö Träindustri AB
Vill du arbeta i en verksamhet där tradition möter innovation - och där du får en nyckelroll i att skapa effektiva, hållbara logistikflöden?
Hos Gyllsjö Träindustri, en av Nordens ledande tillverkare av träpallar och träemballage, får du möjlighet att kombinera struktur och planering med utveckling och digitalisering i ett familjeägt bolag med stark framtidstro.
Läs mer om företaget på www.gyllsjo.se

Om tjänsten
Som Logistikplanerare på Gyllsjö Träindustri får du en central roll i planeringen av våra leveranser - från såg till kund. Du ansvarar för att planera, koordinera och följa upp logistikflöden, och ser till att våra pallar når rätt plats i rätt tid.
Rollen är både operativ och utvecklande - du kommer att vara med i vår pågående digitaliseringsresa, där vi går från manuella planeringsrutiner till smarta systemlösningar och införandet av ett nytt ERP.
Du arbetar nära produktion, försäljning och transportörer, och blir en viktig länk i ett företag som präglas av engagemang, kvalitet och förbättringsanda.
Huvudsakliga ansvarsområden
Planera och koordinera utlastning, transporter och leveranser till kunder
Hantera orderflöden - från kundbeställning till fakturering och uppföljning
Säkerställa att rätt produkter levereras i tid med högsta kvalitet
Boka transporter, ta in offerter och följa upp leveransprecision
Samarbeta med produktion och ekonomi för att optimera flöden
Bidra till utveckling och digitalisering av logistikprocesser
Delta i införandet och användningen av nytt ERP
Placering
Arbetet bedrivs till 100% från vårt huvudkontor och produktionsanläggning i Klippan (Stidsvig) i natursköna omgivningar.
Här finns hela verksamheten samlad - produktion, logistik, kontor och ledning - vilket ger korta beslutsvägar och nära samarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad med förmåga att se helheten i flöden och processer.
Du trivs i en vardag där du får planera, samordna och skapa struktur, men också driva förbättring och förändring.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av logistik, planering eller transportkoordinering inom industri eller produktion
God systemvana och erfarenhet av affärssystem - Monitor ERP är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och hålla ordning även i ett högt tempo
Som person är du:
Noggrann, serviceinriktad och prestigelös. Du samarbetar gärna och ser lösningar snarare än hinder. Du trivs i ett familjärt företag där alla hjälps åt och där ditt bidrag märks i vardagen.
Ansökan

Gyllsjö Träindustri AB samarbetar i denna rekrytering med Skillway AB.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-17. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag, då urval och intervjuer sker löpande.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Skillway AB
(org.nr 559069-9400) Jobbnummer
9576076