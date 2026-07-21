Logistikplanerare - Väg, trafik och mark
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker en Logistikplanerare inom väg, trafik och mark till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Tjänsten är på 50 % av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Logistikplanerare inom infrastruktur, gata, väg och mark till ett konsultuppdrag hos ett statligt ägt energiföretag. Rollen innebär att planera och samordna framtida logistik, trafiklösningar och markanvändning inom pågående och framtida anläggningsprojekt. Uppdraget omfattar arbete med att säkerställa att befintliga och nya markytor nyttjas rätt i förhållande till planerade åtgärder samt att bidra till utvecklingen av organisation, Business Case och förstudie.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Planerar och samordnar framtida logistik, busshållplatser, byggtransporter, infartsvägar, masshantering, breddning och höjning av vägar, anläggande av gång- och cykelvägar samt hantering av rondeller och andra trafiklösningar som utförs av angränsande projekt på området
Utreder förutsättningar för olika anläggningsprojekt
Projekterar gator, parker, vägar och andra markrelaterade projekt
Tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar
Hanterar genomförande av parkeringsytor och parkeringsgarage som kräver samordning och inspel från externa intressenter
Säkerställer att befintliga och nya markytor nyttjas rätt i förhållande till planerade åtgärder
Bidrar till att bygga upp en organisation som aktivt deltar i utvecklingen
Arbetet ska resultera i ett Business Case och en förstudie
Krav (OBS, obligatoriska)
Relevant teknisk utbildning.
Erfarenhet av mark och anläggningsarbete.
Erfarenhet inom ritprogram.
God samarbetsförmåga.
Flytande svenska i tal och skrift. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102243-2109636". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vikingsgatan (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008240