Logistikpersonal till P 4 Försörjningsavdelning
2026-02-01
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
Befattningen
Vill du vara en del av Försvarsmaktens tillväxt i Skövde Garnison och medverka i arbetet med att bygga ett starkare försvar? Då är du välkommen med din ansökan till P 4 Försörjningsavdelning och ett logistikjobb inom förrådsverksamhet präglat av framåtanda och utveckling. Vi söker dig som vill arbete med både praktiska och administrativa arbetsuppgifter inom förråd och materielförsörjning. Som medarbetare i vårt team präglas ditt första anställningsår av utbildning, både genom kamratutbildning i Skövde och kurser på annan ort för att du sedan ska kunna jobba inom olika funktioner, bl.a.
• Försörja värnpliktiga och anställda med beklädnadsmateriel, från underkläder till stridsutrustning.
• Arbeta med att lämna ut, ta emot, redovisa och förrådshålla tyngre materiel och fordon som förbanden behöver för sin utbildning och beredskap.
Om enheten
P 4 Försörjningsavdelning är en del av Logistikenheten i Skövde Garnison med uppgift att förse förbanden med de förnödenheter och tjänster som behövs för att utbilda och öva krigsförband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsdagarna är omväxlande med praktiska arbetsuppgifter såväl inomhus som utomhus samt administrativa arbetsuppgifter för att säkerställa korrekta lagersaldon. Därav krav på goda datakunskaper. Inledningsvis är arbetet inriktat på att lämna ut uniformer till soldater (pårusta) samt att medverka vid tvättbyten och återlämning av uniformer (avrusta). I ett senare skede får du lära dig en mängd olika materielsystem. Du behöver ha god fysisk förmåga och en positiv syn på träning, vi tränar styrka och kondition 3 timmar i veckan på arbetstid. Tunga lyft är vanligt förekommande och arbete sker utomhus oavsett väder och årstid. I Sektionens gemensamma arbetsuppgifter ingår inventering, kundkontakt samt samarbete med övriga Sektioner inom Försörjningsavdelningen.
Om jobbet
• Delta i utbildning för att kunna hantera förekommande materielsystem.
• Leverera förnödenheter och tjänster till samtliga förband i Skövde Garnison.
• Kundkontakt vid leverans och mottagning av materiel.
• Redovisa materiel i våra redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP).
KRAVPubliceringsdatum2026-02-01Kvalifikationer
• Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i PC/Nätverk (Windowsmiljö).
• God fysisk förmåga. Tunga lyft förekommer och arbetet genomförs ofta i utomhusmiljö oavsett väder.
• Gymnasieutbildning eller kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Körkort *B*
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är intresserad av ett jobb med hög grad av självständighet. Förtroende är mycket viktigt eftersom du kommer att ha ett stort eget ansvar för att lösa tilldelade uppgifter. Du är strukturerad och en god organisatör samtidigt som du trivs med många bollar luften. Du är resultatorienterad i ditt arbetssätt samt trivs med att ta egna initiativ. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring. Du vill på ett engagerat sätt stödja processen med Försvarsmaktens tillväxt. I Försvarsmakten arbetar vi i lag varför du måste ha god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Körkort eller förarbevis på tung lastbil med släp
• Behörighet för stödbens- och motviktstruck samt hjullastare.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens datasystem som LIFT och PRIO (SAP)
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstiden är normalt kl 07.00-16.00, kvälls- eller helgarbete förekommer. Arbetsort: Skövde och i vissa perioder Älvdalens skjutfält. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som utbildning. Du blir krigsplacerad i befattning inom P 4 logistikorganisation vilket betyder att du får utbildning i vad som förväntas av dig vid höjd beredskap.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Therese Hägg: 010-826 50 00
Fackliga representanter:
Försvarsförbundet (OFR-S), Britt Dahlman och SEKO-F Christer Florin. Samtliga nås via växeln på tel 010-826 50 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-23. Din ansökan behöver innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
