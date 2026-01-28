Logistikpersonal till industrikund
Är du en noggrann och driven logistikmedarbetare med truckkort? Då har vi ett långsiktigt uppdrag som kan passa dig.
Vi söker en driven person till ett uppdrag hos en industrikund med omgående tillsättning. Uppdraget är placerat på kundens logistikavdelning och passar dig som trivs i en strukturerad industrimiljö där ansvar, noggrannhet och samarbete är centralt.
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 07.00-16.00
Fredag: 07.00-14.45
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Godsmottagning och inleverans av material
Lagerhantering och plock
Truckkörning
Arbete i affärssystem
Säkerställa ordning, struktur och noggrannhet i lagermiljön
Vid behov viss kundkontakt
Vem är du?
Du är en plikttrogen och pålitlig person som tar ansvar för ditt arbete och har hög närvaro. Du är fokuserad, noggrann och trivs med att arbeta strukturerat. Som person är du driven, ambitiös och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Truckkort A+B
Meriterande:
Erfarenhet av logistik- eller lagerarbete inom industri
Erfarenhet av affärssystemet Monitor
Ritningsläsning och kontroll
Om verksamheten

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
