Logistikpersonal till Försörjningsavdelning Kvarn
Försvarsmakten / Lagerjobb / Motala Visa alla lagerjobb i Motala
2025-09-28
Är du en driven, positiv och självgående lagspelare? Är du intresserad av en befattning som är både praktisk och administrativ? Då skulle du passa som logistikpersonal på Försörjningsavdelningen i Kvarn.
Försörjningsadelningen i Kvarn är ett bra team som bidrar till ett starkare försvar där du förväntas arbeta både självständigt och i grupp.
Om enheten
Logistikenheten i Skövde garnison har till uppgift att förse garnisonens förband med förnödenheter och samordna den tekniska tjänsten i garnisonen. Utöver detta stödjer man garnisonens förband med den materiel som behövs för grundutbildning och officersutbildning. Försörjningsavdelningen i Kvarn som består av ca 15 medarbetare är en del av Logistikenheten och våra kunder är samtliga förband som har verksamhet i Kvarn Garnison. Försvarsmakten är i stark tillväxt och Kvarn är en platserna där utbildning och träning växer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat godsmottagning, sömnad, förrådshållning och utlämning av materiel till verksamhet inom Försvarsmakten. Arbetet är av sådan karaktär att du behöver ha god fysisk förmåga. Tunga lyft är vanligt förekommande och arbetet sker även utomhus oavsett väder och årstid.
Om jobbet:
• Förrådsarbete avseende utlämning och mottag, inventering, vård och tillsyn och underhåll av Försvarsmaktens materiel.
• Materielredovisning i Försvarsmaktens redovisningssystem LIFT och PRIO (SAP).
• Övriga arbetsuppgifter inom förrådstjänst och arbetsrotation inom och utom avdelningen förekommer.
• Medverka i arbetsutveckling, nätverk lokalt och centralt.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-28Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg eller kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
• Goda datakunskaper och erfarenhet av att arbeta i PC/Nätverk (Windowsmiljö).
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• Körkort lägst *B*.
• God fysisk förmåga eftersom tunga lyft förekommer. Dina personliga egenskaper
Som person trivs du med att jobba självständigt och i grupp där du är drivande och söker lösningar på de problem som uppkommer. Du har ett gott ordningssinne, är noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du har hög stresstålighet och tycker om att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö. Du är positiv, utåtriktad och har god servicekänsla.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
MERITERANDE
• Körkort *C* och/eller Militärt förarbevis
• Kunskap och kännedom om Försvarsmaktens materiel
• Behörighet för stödbens- och motviktstruck samt hjullastare
• Erfarenhet av Försvarsmaktens datasystem som LIFT och PRIO (SAP)
• Genomförd värnplikt eller motsvarande grundläggande militär utbildning med godkänt resultat.
• Uppfylla Försvarsmaktens baskrav i fysisk förmåga.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstiden är normalt kl. 07.00 - 16.00 men jour, helg- och kvällstjänstgöring förekommer.
Arbetsort: Kvarn (Borensberg). Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Chef Försörjningsavdelning Kvarn Torbjörn Malm på tfnnr 010-826 50 00 (vxl).
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Britt Dahlman och SEKO Crister Florin. Samtliga nås på tfnnr 010-826 50 00 (vxl).
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-02. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
