Logistikofficer till Sjukhusbataljonens stab
2025-12-23
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmaktens stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat).
Sjukhusbataljonen består av ett antal kompanier inom sjukvård, ledning, underhåll och sjuktransport. Bataljonen ansvarar för egen värnpliktsutbildning. Personalkategorierna är officerare, specialistofficerare, medicinalpersonal, soldater och värnpliktiga.
Om befattningen
Som logistikofficer vid Sjukhusbataljonen ansvarar du för planering, ledning och uppföljning av logistikverksamheten inom bataljonen. Du är en del av bataljonsstaben och arbetar nära bataljonsledning och kompanier för att säkerställa att materiel, försörjning och transporter fungerar effektivt. Du förväntas arbeta tätt ihop med kompaniernas kvartermästare.
En logistikofficer hos Sjukhusbataljonen kommer också vara en aktiv del i kommande infrastrukturarbete då förbandet är under tillväxt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera och genomföra materielunderhåll på bataljonens utrustning och system
• Planera och genomföra transporttjänst, samt organisera och koordinera transporter för verksamhetens behov
• Infra uppgifter för bataljon
• Ansvara för förbandets förnödenhetsförsörjning
• Beställning i Försvarsmaktens stödsystem
Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd specialist- eller officersutbildning, lägst SO7
• Relevant och aktuell erfarenhet av logistiktjänst i Försvarsmakten
• Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
• Godkänd läkarundersökning och baskrav enl. FM FysS.
• Svensk medborgare
Meriterande
• Genomförd logistikutbildning inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av att planera och utveckla infrastruktur
• Kunskaper i system LIFT, PRIO och VIDAR
• PRIO-utbildning Lager och Teknisk tjänst
• Civil utbildning eller erfarenhet inom lager, transport eller farligt gods/brandfarliga varorDina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och ansvarstagande person med god planeringsförmåga. I rollen kommer du att arbeta med planering och genomförande av materielunderhåll, transporttjänst och förnödenhetsförsörjning, vilket ställer krav på noggrannhet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Samt vara en aktiv aktör i planeringen av ny infrastruktur. Du trivs med att samarbeta och har en god förmåga att samordna och kommunicera med olika aktörer. Vidare är du flexibel och tar initiativ för att säkerställa att verksamhetens behov uppfylls på ett effektivt sätt.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst utnämnd SO 7
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Patrik Sidling, tel FM växel: 031-692000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 031-692000julia.ahsberg@mil.se
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under perioden.
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
